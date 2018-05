Καλά σημεία πώλησης στο κέντρο της Αθήνας και συνολικά στην Αττική παίρνει η βορειοελλαδίτικη αλυσίδα σούπερ μάρκετ Μασούτης με την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Προμηθευτικής. Αποκτώντας τα 57 σημεία αυτά μέσα στα οποία είναι π.χ. το κατάστημα στην οδό Κοραή, καταστήματα σε γειτονιές όπως η Ν. Φιλαδέλφεια, η Μασούτης πιάνει πόστα στην Αθήνα όπως έπραξαν δυναμικά το τελευταίο διάστημα η Lidl Hellas, η ΑΒ Βασιλόπουλος με το άνοιγμα στο Μοναστηράκι και σε σημεία κεντρικά με τα Shop and Go αλλά και η Σκλαβενίτης με την αξιοποίηση του δικτύου της Μαρινόπουλος.

