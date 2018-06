-Π. Μπαλατσώνης (Β’ αντιπρόεδρος): Είναι ο Διευθυντής Ανάπτυξης της OK Anytime Market Α.Ε. κι αυτή του η θητεία στο Δ.Σ. του είναι η δεύτερη συνεχόμενη. -Σπ. Ασλάνης (ταμίας): Για δεύτερη συνεχόμενη θητεία στο Δ.Σ. του Ελληνικού Συνδέσμου Franchise εκλέχτηκε και ο Retail Director των Καταστημάτων Οπτικών EZ2C.

-Κ. Κωνσταντινόπουλος (πρόεδρος): Διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Coffee Island από το 2013, η οποία με 405 καταστήματα έχει αναδειχθεί η έκτη μεγαλύτερη αλυσίδα καφέ στην Ευρώπη και Εθνικός Πρωταθλητής που εκπροσώπησε την Ελλάδα στα European Business Awards στην κατηγορία «The Growth Strategy of the Year». Ο ίδιος είναι υποψήφιος διδάκτορας στις Οικονομικές Επιστήμες, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος «Manufacturing Engineering και Management» και πτυχιούχος της σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών. Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Franchise εκλέχτηκε για πρώτη φορά το 2016 με στόχο την ανασυγκρότησή, κάτι που πέτυχε και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει και κατά τη νέα θητεία του.

Β’ Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Μπαλατσώνης (Ok! Anytime Markets)

Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Χίνος (Stegno Plus)

