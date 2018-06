Όπως αναφέρεται η επιλογή για ταχεία διεθνή παράδοση μπορεί να αυξήσει την αξία του καλαθιού του ηλεκτρονικού εμπορίου μέχρι και 70%, βοηθώντας τους εμπόρους να αυξήσουν τα έσοδά τους και να αξιοποιήσουν νέες αγορές. Έτσι η παγκόσμια ψηφιακή διαφημιστική καμπάνια “Where Everything Clicks” εκπαιδεύει τις επιχειρήσεις σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αυξήσουν τα μερίδιά τους σε μια διεθνή αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου αξίας ενός τρισεκατομμυρίου.

Με μια ψηφιακή καμπάνια σε όλο τον κόσμο με τίτλο η "Where Everything Clicks", η εταιρία διεθνών υπηρεσιών ταχυμεταφοράς DHL Express επιδιώκει να αναδείξει τη δυναμική που μπορεί να έχει για μια επιχείρηση το ηλεκτρονικό εμπόριο.

