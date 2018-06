Ανησυχητικά είναι τα ευρήματα της έρευνας που παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου πριν από λίγη ώρα η EY Ελλάδος, με τίτλο «Made in Greece: Το μεγάλο στοίχημα των ελληνικών εξαγωγών», σύμφωνα με την οποία μόλις 2,5 επιχειρήσεις στις 100 είχαν εξαγωγική δραστηριότητα το 2015, σε σύνολο 700.000 επιχειρήσεων.

