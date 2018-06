Με στόχο τη διατήρηση της ηγετικής θέσης που έχει σε μια άκρως ανταγωνιστική και ευαίσθητη στο γενικότερο οικονομικό κλίμα αγορά η αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Κωτσόβολος συνεχίζει το επενδυτικό της πλάνο για τη χρήση 2018 και 2019. Σύμφωνα με τον νέο αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της αλυσίδας, κ. Γιάννη Βασιλάκο, οι επενδύσεις, κύρια σε ανακαινίσεις καταστημάτων, θα ανέλθουν στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Σημειώνεται ότι ήδη τρέχει ένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του δικτύου (π.χ. στα Χανιά ή στο The Mall Athens) με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας αγορών που έχει ο καταναλωτής.

