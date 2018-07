Σήμερα, 181 καταστήματα διαθέτουν γωνιές bake off, ένα εγχείρημα που θα ολοκληρωθεί το 2019 σε όλα τα σημεία πώλησης. Συνολικά οι eπενδύσεις της Lidl σε επίπεδο καταστημάτων το οικονομικό έτος 2018 θα ξεπεράσουν τα 80 εκατ. ευρώ. Αφορούν νέα ανοίγματα καταστημάτων (ένα νέο κατάστημα άνοιξε ήδη στην Αθήνα στα τέλη του προηγούμενου έτους και άλλα δύο θα ανοίξουν σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα), ολικές ανακαινίσεις, επεκτάσεις, κατεδαφίσεις και χτίσιμο εκ νέου καταστημάτων (όπως σε Κεφαλονιά, Βέροια και Θεσσαλονίκη), εσωτερικές αναβαθμίσεις-ανακαινίσεις καταστημάτων και μετακομίσεις, αλλαγή θέσης καταστημάτων.

Με τη μεγάλη μάχη να είναι σε πλήρη εξέλιξη στο οργανωμένο λιανεμπόριο, με την απορρόφηση της Μαρινόπουλος από τη Σκλαβενίτης να έχει «χωνευθεί» από την αγορά και να αποδίδει καρπούς, τη αλυσίδα My Market να έχει οργανώσει πλήρως το πρώην δίκτυπο της Βερόπουλος, την αλυσίδα Μασούτης να έχει προβεί σε κινήσεις εξαγορών με την Προμηθευτική , την αλυσίδα ΑΒ να επεκτείνει το δίκτυό της στα κέντρα των πόλεων και να έχει επιθετική πολιτική προσφορών και επικοινωνίας, η Lidl Ελλάς επενδύει στα καταστήματά της αναδεικνύοντας την αξία «μπουκέτων» προϊόντων.

