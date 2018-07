To « Κινητό Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» της ΑΒ Βασιλόπουλος , συνεχίζει το καλοκαιρινό του ταξίδι από την Πέμπτη 12 Ιουλίου μέχρι την Κυριακή 15 Ιουλίου , στο Κούρος Club, στην παραλία της Αναβύσσου . Έπειτα από την πρώτη του στάση στο Δήμο Σαρωνικού την Κυριακη 8 Ιουλίου, το λεωφορείο παραμένει στην παραλία με στόχο να ενημερώσει μικρούς και μεγάλους για τα οφέλη της ανακύκλωσης καθώς και προσφέροντας σε όλους μοναδικά δώρα.

More in this category: