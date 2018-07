Είναι προφανές ότι ο χώρος των on line αγορών απαιτεί , ειδικά στην Ελλάδα που ούτε κουλτούρα ηλεκτρονικών πωλήσεων υπάρχει, ούτε ισχυρή ζήτηση, επενδύσεις και ένταση προσπάθειας. Αυτό σημαίνει στήσιμο πολύ καλών και γρήγορων γραμμών αποστολής, αναβαθμίσεις λογισμικού και διαφήμιση. Άρα απαιτούνται πόροι σε μια αγορά όπου οι μεγάλοι retailers κυριαρχούν.

Η πρώτη μεγάλη συμφωνία στον χώρο, αναμένεται να λειτουργήσει προς όφελος του συνόλου της αγοράς του online, δημιουργώντας τις συνθήκες για αύξηση του on line grocery retail, συνολικά» συμπληρώνει η ανακοίνωση.

More in this category: