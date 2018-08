Τώρα με την εξαγορά, αναπτύσσεται και στην Αττική και την Άνδρο, το δίκτυο καταστημάτων της αυξήθηκε εντυπωσιακά και διαθέτει 329 εταιρικά καταστήματα. Μάλιστα αποκτά σημαντικά σημεία πώλησης στο κέντρο της Αθήνας και συνολικά στην Αττική. Στα 57 σημεία αυτά είναι π.χ. το κατάστημα στην οδό Κοραή, καταστήματα σε γειτονιές όπως η Ν. Φιλαδέλφεια. Έτσι η Μασούτης πιάνει πόστα στην Αθήνα όπως έπραξαν δυναμικά το τελευταίο διάστημα η Lidl Hellas, η ΑΒ Βασιλόπουλος με το άνοιγμα στο Μοναστηράκι και σε σημεία κεντρικά με τα Shop and Go αλλά και η Σκλαβενίτης με την αξιοποίηση του δικτύου της Μαρινόπουλος. Έτσι εν οψει της χειμερινής σεζόν μάλιστα ο ανταγωνισμός αναμενεται μα φουντώσει για το ευρώ του καταναλωτή.

