Όπως γνωρίζετε, το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ) είναι το ερευνητικό ινστιτούτο του εμπορίου και της Μμε επιχειρηματικότητας, παράγοντας πλούσιο ερευνητικό και τεκμηριωτικό υλικό προς πάσα χρήση από την ερευνητική κοινότητα, τους πολιτικούς ιθύνοντες αλλά και την κοινή γνώμη. Από τις απαρχές της λειτουργίας του, τόσο η ΕΣΕΕ όσο και το ΙΝΕΜΥ, επεσήμαναν το δεσμό που συνέχει τις δραστηριότητες του εμπορίου με αυτούς του τουρισμού, διεξάγοντας έρευνες για το εμπόριο σε τουριστικές περιοχές και καταθέτοντας προτάσεις για την καλύτερη διασύνδεση αναμεσά στους δύο κλάδους. Για την ΕΣΕΕ, ο τουρισμός αποτελεί μια από τις «ατμομηχανές» της ελληνικής οικονομίας, ενώ ως η κατεξοχήν οικονομία της τελικής κατανάλωσης, εμφανίζει σημαντικές οικονομίες κλίμακας για το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας. Για την περίοδο 2017-2018, οι κυριότεροι τουριστικοί δείκτες, όπως το τουριστικό ισοζύγιο, οι τουριστικές εισπράξεις, οι διανυκτερεύσεις, οι αφίξεις κ.λπ., εμφανίζουν εντυπωσιακή μεγέθυνση και τεκμηριώνουν την αυξημένη δυναμική του κλάδου. Παράλληλα, λόγω της ιδιαιτερότητας της φύσης του, ο τουρισμός εμφανίζει σημαντικές διακλαδικές αλληλεπιδράσεις «μεταφέροντας» οφέλη σε επιμέρους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας. Ειδικότερα, το λιανικό εμπόριο αποτελεί έναν από τους κλάδους που αναπτύσσει ιστορικά οργανική σύνδεση με την τουριστική δραστηριότητα. Όμως, τα τελευταία χρόνια της κρίσης, για μια σειρά από λόγους που διερευνούμε (διαθέσιμο τουριστικό εισόδημα, κατίσχυση υποδείγματος all inclusive κ.α.) η σύνδεση αυτή παρουσιάζει σημαντικές υστερήσεις που σε μεγάλο βαθμό απομακρύνουν την μικρομεσαία εμπορική επιχείρηση από την άκρως θετική πορεία της τουριστικής δραστηριότητας. Τα τελικά συμπεράσματα του Ινστιτούτου μας θα εξαχθούν μετά την επερχόμενη λήξη της θερινής τουριστικής περιόδου, όταν και θα πρέπει να ανοίξει ο διάλογος για τον στρατηγικό σχεδιασμό του εμπορίου και όχι του τουρισμού που αφενός εκ του αποτελέσματος θεωρούμε επιτυχή και αφετέρου δεν δηλώνουμε ούτε αρμόδιοι, ούτε ειδικοί. Στόχος μας είναι να βελτιωθούμε και να κατευθύνουμε την «εισαγόμενη κατανάλωση» προς τη μικρομεσαία εμπορική επιχείρηση των τουριστικών περιοχών, αλλά και των αστικών κέντρων, σύμφωνα με το πρόσφατο θετικό παράδειγμα του εμπορικού κέντρου της Αθήνας.

More in this category: