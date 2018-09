Μετά τη διακοπή λειτουργίας του καταστήματος λιανικής πώλησης εντός του Εκπτωτικού Εμπορικού Κέντρου One Salonika, η εταιρεία Αφοί Ι & Β Λαδένης Α.Ε. «ΜINERVA» άνοιξε νέο εκπτωτικό κατάστημα και μετεγκατέστησε άλλο, εντός του Εκπτωτικού Εμπορικού Κέντρου «Mega Outlet».

More in this category: