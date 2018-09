Έτσι η Μασούτης πιάνει πόστα στην Αθήνα όπως έπραξαν δυναμικά το τελευταίο διάστημα η Lidl Hellas, η ΑΒ Βασιλόπουλος με το άνοιγμα στο Μοναστηράκι και σε σημεία κεντρικά με τα Shop and Go αλλά και η Σκλαβενίτης με την αξιοποίηση του δικτύου της Μαρινόπουλος.

