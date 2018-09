Οι τεχνολογίες και υπηρεσίες που διαθέτουν οι πλατφόρμες του eBay έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν στους πωλητές παγκοσμίως να οργανώνουν και να προσφέρουν το απόθεμά τους προς πώληση έτσι ώστε οι αγοραστές να μπορούν να το βρουν και να το αγοράσουν οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή. Στο πλαίσιο αυτό, το δεύτερο τρίμηνο του 2018, ο όγκος πωλήσεων της eBay Inc. που πραγματοποιήθηκεαπό κινητές συσκευές ανήλθε σε $12,9 δισεκατομμύρια, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο πραγματοποιήθηκαν 414 εκατομμύρια downloads των εφαρμογών που διαθέτει η εταιρεία.

Η eBay Inc., ένας παγκόσμιος ηγέτης στο ηλεκτρονικό εμπόριο, διαθέτει μία σειρά από πλατφόρμες όπως το Marketplace, το StubHuband & τοClassifieds, συνδέοντας 175 εκατομμύρια ενεργούς αγοραστές σε όλο τον κόσμο. Έχοντας $2.6 δισεκατομμύρια Έσοδα και $23.6 δισεκατομμύρια Ακαθάριστης Αξίας Αγοράς, ως συνολική αξία των επιτυχώς κλεισμένων συναλλαγών κατά το 2 ο τρίμηνο του 2018, η εταιρεία αποτελεί μία ηγετική δύναμη στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στον κόσμο. Τα έσοδα της εταιρείας πηγάζουν κατά 60% από διεθνείς συναλλαγές, ενώ η εταιρεία απασχολεί περίπου 14.100 άτομα παγκοσμίως.

