To εξαμηνιαίο Βαρόμετρο του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ αποτυπώνει μια μάλλον σταθερή εικόνα στο λιανικό εμπόριο, καθώς η τιμή του παρέμεινε ίδια σε ετήσια βάση (50,1 μονάδες για α’ εξάμηνο 2017 και για α’ εξάμηνο 2018). Την ίδια στιγμή παρουσίασε υστέρηση 1,7 μονάδων σε εξαμηνιαία βάση (β’ εξάμηνο 2017- α’ εξάμηνο 2018), μια εξέλιξη που σχετίζεται με το γεγονός ότι πάντα το β’ εξάμηνο παρουσιάζει υψηλότερες τιμές.

More in this category: