Γερμανική βοήθεια από την documenta 14 στην Αθήνα

Η επιλογή της Αθήνας ως της πρώτης πόλης που φιλοξενεί εκτός συνόρων της Γερμανίας τη μεγαλύτερη έκθεση εικαστικών στον κόσμο δεν είναι τυχαία στη δεδομένη συγκυρία.

H κορυφαία έκθεση Σύγχρονης Τέχνης documenta 14, που ξεκινά τον ερχόμενο Απρίλιο στην πρωτεύουσα, θα φιλοξενήσει καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Με πρωτοβουλία των επικεφαλής της documenta η Αθήνα επιλέγεται ως σημείο αναφορά για τη σύγχρονη τέχνη. Σε μια πόλη που έχει δεινοπαθήσει αλλά ελπίζει μεγάλης κλίμακας έργα τέχνης, θα στηθούν στην ύπαιθρο ενώ σειρά από δρώμενα σε κάθε γωνιά της πόλης δίνουν πνοή.

Η documenta είναι μια διεθνής καλλιτεχνική έκθεση που διοργανώνεται κάθε 5 χρόνια στο Κάσσελ της Γερμανίας. Η διοργάνωση ξεκίνησε το 1955 με πρωτοβουλία του καλλιτέχνη Άρνολντ Μπόντε.

Τα τριήμερα εγκαίνια της documenta 14, που τιτλοφορείται «Μαθαίνοντας από την Αθήνα» θα πραγματοποιηθούν στις 6, 7 και 8 Απριλίου και η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 12 Ιουλίου.

Η πλατεία Εθνικής Αντίστασης (πρώην πλ. Κοτζιά), η πλατεία Συντάγματος, η πλατεία Αυδή στο Μεταξουργείο, αλλά και ο πεζόδρομος Διονυσίου Αρεοπαγίτου θα φιλοξενήσουν πρωτότυπα έργα και κατασκευές κορυφαίων εικαστικών απ' όλο τον κόσμο.

Περισσότερες από 8.000 προσωπικότητες της τέχνης, όπως διευθυντές μουσείων και συλλέκτες, έχουν έως τώρα επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους στην κορυφαία διοργάνωση, μεταξύ των οποίων και 1.400 δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο εκτιμάται αότι θα έλθουν στην Αθήνα σύμφωνα με πηγές του δήμου Αθηναίων. Την Πέμπτη 2/3 ο Δήμαρχος Αθήνας Γιώργος Καμίνης μιλώντας στην ημερίδα «Ελλάδα προορισμός 365 ημέρες το χρόνο» που διοργάνωσε το Υπουργείο και ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού σημείωσε ότι η Αθήνα γίνεται κέντρο δράσεων που την αναδεικνύουν σε πολιτιστικό προορισμό. «Σε λίγες μέρες στις 8/4 εγκαινιάζεται η documenta η μεγαλύτερη έκθεση στον κόσμο και για πρώτη φορά γίνεται εκτός του Κάσελ, με τον τίτλο μαθαίνοντας από την Αθήνα. Από την Unesco το 2018 έχει γίνει παγκόσμια πρωτεύουσα πόλη βιβλίου» είπε ο δήμαρχος Αθηναίων και συμπλήρωσε:

Σχεδιάσαμε μια καμπάνια με την εταιρία που κάναμε με το This is Athens. Υλοποιήσαμε μια μεγάλη σύμπραξη με την Aegean το ΔΑΑ Hellenic Initiative. Σχεδιάσαμε μια καμπάνια με 600 χιλ ευρώ με έμφαση στον σύγχρονο τρόπο ζωής της πόλης. Να αλλάξουμε το προφίλ της. Στόχος είναι αγορές Γερμανίας και Γαλλίας , χώρες με επαρκές αεροπορικό δίκτυο και με αγάπη για την Ελλάδα, με υψηλές εισοδηματικές τάξεις. «One city never ending story». 9 εκατομμύρια είδαν την επίσημη σελίδα

Ειδικά με αφορμή τη documenta 14 h Αθήνα βρίσκεται στο επίκεντρο του πολιτιστικού ενδιαφέροντος και μεγάλα διεθνή έντυπα, όπως η Guardian και οι New York Times, φιλοξενούν και αναδεικνύουν την Αθήνα ως δυναμικό πόλο σύγχρονου πολιτισμού προτρέποντας τους αναγνώστες τους να την επισκεφθούν. Στο φόντο αυτό η Agean έχιε εμπλουτίσει τη γκάμα δρομολογίων για φέτος από την Αθήνα με 7 νέους προορισμούς ανάμεσά του και το Κάσελ της Γερμανίας.

Γιώργος Αλεξάκης