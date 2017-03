Λέμε... yes to sea tourism

To YES Forum λέει ΝΑΙ στο Θαλάσσιο Τουρισμό με τη διοργάνωση του YES to Sea Tourism Forum την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 στη συνεδριακή αίθουσα «Νίκος Σκαλκώτας» στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών κατά τη διάρκεια του International Conference & Exhibition του Posidonia Sea Tourism Forum.