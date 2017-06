H HotelBrain και η Calzedonia έφεραν στη Μύκονο το #GirlGanginMykonos project

H HotelBrain και η Calzedonia έφεραν στη Μύκονο το #Girl Gangin Mykonos project ή αλλιώς περισσότερους από 10.000.000 διαδικτυακούς επισκέπτες.

Από τις 6 έως τις 8 Ιουνίου, 12 από τις πιο δημοφιλείς bloggers και influencers από τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, μέχρι τη Μ. Βρετανία και το Χονγκ Κονγκ, υποδέχτηκαν το καλοκαίρι στο πιο κοσμοπολίτικο νησί της Ελλάδας.

Μετά την περσινή επιτυχία του #IntimissimiLovesSantorini project, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως «η πιο δυνατή ενέργεια επικοινωνίας και προώθησης προορισμού και ξενοδοχείων που έχει γίνει ποτέ στην χώρα μας», συγκεντρώνοντας περί τα 30.000.000 views σε ένα 48ωρο, η HotelBrain πρωτοστάτησε και φέτος στην σύνδεση του τουρισμού και της μόδας, δύο εκ των δυνατότερων βιομηχανιών της νέας εποχής. Αυτή την φορά, συνεργαζόμενη με την Calzedonia στη digital advertising campaign #girlgang.

Η θηλυκή «συμμορία», όπως όριζε και το hashtag της καμπάνιας, έζησε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης στο νησί των Ανέμων και φωτογραφήθηκε φορώντας κομμάτια από τη beachwear collection της Calzedonia. Τα 9 A-list, μοναδικής αισθητικής ξενοδοχεία, που τις φιλοξένησαν, αποτέλεσαν το ιδανικό background για πολλά από τα shooting της καμπάνιας.

Ο απολογισμός ήταν 1,829,491 Likes μόνο στο Instagram, ενώ η συνολική απήχηση στα social media υπολογίζεται στους 10 εκ. followers. Έτσι, κάτω από την ομπρέλα του hashtag #GirlsGanginMykonos, οι εικόνες της Μυκόνου και της εμπειρίας της ελληνικής φιλοξενίας άγγιξαν τα μάτια, αλλά και την wish I was here επιθυμία δεκάδων εκατομμυρίων χρηστών των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης ανά τον κόσμο.

Τα ξενοδοχεία υπό τη διαχείριση της HotelBrain που συμμετείχαν στο #GirlGanginMykonos project είναι τα ακόλουθα:

Absolut http://www.absolutmykonos.com/,

Archipelagos

Casa del Mar,

Delight Boutique hotel https://www.delightmykonos.com/,

Dreambox Mykonos Suites,

Kirini My Mykonos Retreat, http://www.kirinimymykonosretreat.com,

My Mykonos Hotel https://mymykonoshotel.com/ ,

Mykonos No5 https://www.mykonosnumberfive.com/,

Mykonos Princess https://www.princessofmykonos.gr/,

Η λίστα με τις bloggers που συμμετείχαν στο project #GirlGangInMykonos:

Jessica Goicoechea από την Ισπανία

Louise Thompson από την Αγγλία

Carolina Loureiro από την Πορτογαλία

Adenorah aka Anne-Laure Mais από τη Γαλλία

Lima Ché από το Βέλγιο

Caro Daur από τη Γερμανία

Maria Ivakova από τη Ρωσία

Duygu Özaslan από την Τουρκία

Ceci N από το Hong Kong

Πατρίτσια Περιστέρη και Mαρία Παπαγεωργίου από την Ελλάδα

Anastasia Ashley από την Αμερική