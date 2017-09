Βήμα – βήμα οι μεγάλοι του τουρισμού τόσο σε επίπεδο λειτουργίας ξενοδοχείων όσο και σε επίπεδο διαχειριστών τουριστικών πακέτων (tour operators) στήνουν το «στασίδι» τους στην Ελλάδα. Πλέον η χώρα γίνεται πόλος έλξης μεγάλων διεθνών εταιριών που έχουν ανακαλύψει ένα νέο el dorado λόγω των χαμηλών τιμών.

«Ένα δωμάτιο σε πεντάστερο ξενοδοχείο στην Ελλάδα στοιχίζει, μαζί με τη γη, περίπου στα 160 χιλιάδες ευρώ όταν σε ανταγωνιστικές αγορές οι τιμές είναι πέντε κι έξι φορές πάνω. Πώς να μην έρχονται στην Ελλάδα είτε για να επενδύσουν;» αναφέρει μιλώντας στο Reporter.gr κορυφαίος παράγων του Ελληνικού τουρισμού. Στο φόντο αυτό ξηγείται η συνεχιζόμενη κινητικότητα στην αγορά των ξενοδοχείων που παρατηρείται εσχάτως λόγω και της προσπάθειας εκκαθάρισης των κόκκινων δανείων. Επιπλέον μετά τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις που επηρέασαν τις αγορές της Τουρκίας, Αιγύπτου, Τυνησίας και παρά το το come back που κάνουν μεγάλοι διαχειριστές πακέτων όπως η TUI, η Alltours βλέπουν την Ελλάδα ως κεντρικό σημείο ανάπτυξης των επιχειρηματικών τους πλάνων.

Συμμαχίες στα ξενοδοχεία

Το νέο στοιχείο, πάντως, που εισάγεται στην εκμετάλλευση των ξενοδοχείων είναι το ότι πλέον ο ιδιοκτήτης της γης ή των κτηρίων δεν είναι και ο «ξενοδόχος» ή όπως λέγεται στην τουριστική «πιάτσα» ο operator. Κάτι που κατά κόρον συνέβαινε στην Ελλάδα κάποτε αλλά πλέον αποδυναμώνεται ως τάση. Μεγάλα fund ή εταιρίες όπως το Fortress, Oaktree, Hines, Grivalia χτίζουν συνέργιες με παλιούς ντόπιους ξενοδόχους με εμπειρία (οικογένεια Ανδρεάδη, Γιάννης Δασκαλαντωνάκης, οικογένεια Βασιλικού) ή με ξένες ξενοδοχειακές πολυεθνικές όπως η Mariott, η Starwood, η Airotel, Accor και εσχάτως η Four Seasons.

Πλέον ειδικά στην Αθήνα μετά από μια διαδικασία απο – επένδυσης οι μεγάλοι hotelier αποβιβάζονται θεωρώντας, όπως αναφέρουν στο Reporter.gr ξενοδοχειακά στελέχη, ότι η χώρα έχει βάλει πλώρη για την κορυφή της τουριστικής βιομηχανίας.

Ο Αστέρας και τα Αστέρια

‘Έτσι χτες η Four Seasons Hotels and Resorts, η κορυφαία ξενοδοχειακή εταιρεία παγκοσμίως, και η Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης Α.Ξ.Ε., ηγέτιδα δύναμη στον χώρο του πολυτελούς τουρισμού στην Ελλάδα, ανακοίνωσαν τα σχέδια τους για τη λειτουργία της πρώτης ξενοδοχειακής μονάδας Four Seasons στην Ελλάδα, στον Αστέρα Βουλιαγμένης. Το νέο ξενοδοχείο αναμένεται να λειτουργήσει ως Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, με την ολοκλήρωση της εκτεταμένης αναβάθμισης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, την άνοιξη του 2018.

«Ο Αστέρας Βουλιαγμένης αποτελούσε ανέκαθεν έναν διεθνούς βεληνεκούς προορισμό-ορόσημο στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, μία από τις πλέον ειδυλλιακές τοποθεσίες στην Ελλάδα», αναφέρει ο Στέλιος Κουτσιβίτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης Α.Ξ.Ε. «Είμαστε προσηλωμένοι στην αξιοποίηση της ιστορικής κληρονομιάς και στην ανάδειξη του Αστέρα Βουλιαγμένης σε έναν κορυφαίο προορισμό παγκοσμίου κλάσης. Το σχέδιο ανάπλασης περιλαμβάνει την πλήρη ανακαίνιση του ξενοδοχείου, τη σημαντική αναβάθμιση της Μαρίνας Βουλιαγμένης, την ανακαίνιση του Astir Beach, την ανάπτυξη έως και 13 πολυτελών κατοικιών και τη δημιουργία πάρκου αναψυχής. Είμαστε ευτυχείς που συνεργαζόμαστε στενά με τη Four Seasons, κυρίαρχη ξενοδοχειακή αλυσίδα παγκοσμίως, σε έναν από τους βασικούς πυλώνες του σχεδίου ανάπλασης, στην αναβάθμιση και διαχείριση του ξενοδοχείου, δημιουργώντας νέο ορόσημο για τα ξενοδοχεία πολυτελείας στη χώρα μας». «Ως ένας από τους πιο δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς στην Ευρώπη, η Ελλάδα είχε εδώ και καιρό προσελκύσει το ενδιαφέρον της Four Seasons και είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την είσοδό μας στη σημαντική αυτή αγορά σε συνεργασία με την Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης Α.Ξ.Ε.», αναφέρει ο J. Allen Smith, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Four Seasons Hotels and Resorts.

Επίσης στα Αστέρια Γλυφάδας, που πέρασαν στην Grivalia πρόσφατα, θα αναπτυχθεί ένα υπερπολυτελές city resort, υπό τη διαχείριση πολύ γνωστής διεθνούς ξενοδοχειακής αλυσίδας, που θα μεταμορφώσει την έκταση των 285 στρεμμάτων στη Γλυφάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι περασμένο Οκτώβριο ο όμιλος Marriott International υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με τα ξενοδοχεία Χανδρή, που διαχειρίζονται πέντε μονάδες στην Ελλάδα, για την αναβάθμιση του ξενοδοχείου Metropolitan. Παράλληλα η Mariott με τα sub brands Autograph (εμπορική συνεργασία με την οικογένεια Σπανού) και Moxy έχει ήδη ξεκινήσει την παρουσία της στηνΕλλάδα με μεγάλη επιτυχία μάλιστα όσον αφορά το υπερπολυτελές Autograph σε Ελούντα και Χανιά.

Τέλος το Athens Ledra πέρασε έναντι τιμήματος άνω των 33 εκατ. ευρώ στον αμερικανικό όμιλος Hines που μαζί με τον όμιλο του Γιάννη Δασκαλαντωνάκη θα τρέξει το ξενοδοχείο.

Γιώργος Αλεξάκης