Η Coca Cola Τρία Έψιλον στηρίζει την 3 η αποκλειστική έκθεση για την Ελλάδα GRECKA PANORAMΑ, που πραγματοποιείται φέτος στο μεγάλο εθνικό στάδιο της Πολωνίας, PGE Narodowy, στις 2-3 Δεκεμβρίου 2017.

Η συνεργασία της με την διοργανώτρια εταιρία της έκθεσης GRECKA PANORAMA αφορά την διάθεση 15.000 vouchers τα οποία θα δίνουν την δυνατότητα στους Πολωνούς επισκέπτες της έκθεσης να προμηθευτούν δωρεάν ένα αναψυκτικό, ένα χυμό ή εμφιαλωμένο νερό από το εστιατόριο –καφέ της έκθεσης.

Σημαντικό σημείο αποτελεί ότι για πρώτη φορά το διαφημιστικό voucher της κορυφαίας ελληνικής εταιρίας προάγει τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας μας, όπως αυτοί καταγράφονται στις προτιμήσεις των Πολωνών τουριστών: Πελοπόννησος, Ρόδος, Ρέθυμνο και Χαλκιδική.

Οι εκθέσεις GREKCA PANORAMA διοργανώνονται κατ αποκλειστικότητα από την εταιρία North Events και τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Βαρσοβία, του ΕΟΤ, του ΣΕΤΕ, του ΞΕΕ, της ΠΟΞ, της fedΗΑΤΤΑ, της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Πολωνίας (PZOT), του Επιμελητηρίου Τουριστικών Επιχειρήσεων της Πολωνίας (PIT) και του Συνδέσμου Ελλήνων Επιχειρηματιών Πολωνίας “ΕΡΜΗΣ".

Αντίστοιχα οι εκθέσεις GREEK FOOD SHOW τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της UNESCO, του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ», του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου, της World Association of Chefs Societies, Chef’s Club of Greece Poland Branch, και της The Greek Gourmet.