Τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια στους τομείς του τουρισμού και του τουρισμού υγείας παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην επενδυτική κοινότητα της Μεγάλης Βρετανίας σε εξειδικευμένη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο στις 4 Δεκεμβρίου 2014.

Το workshop “Investment Opportunities in Greece in Tourism and Healthcare 2017”, τελεί υπό την αιγίδα των υπουργείων Οικονομίας & Ανάπτυξης και Τουρισμού και θα πραγματοποιηθεί στο πολυτελές ξενοδοχείο Intercontinental London Park Lane. Ήδη έχουν προσκληθεί πάνω από 210 επενδυτές και στελέχη χρηματοπιστωτικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται κυρίως στο City του Λονδίνου. Υπογραμμίζεται ότι η πλειονότητα των προσκεκλημένων έχουν έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για ελληνικές επιχειρήσεις στους εν λόγω τομείς. Επίσης, έχουν προσκληθεί όλοι οι facilitators, τα pension funds και οι ασφαλιστικές εταιρείες της Μεγάλης Βρετανίας.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη σφραγίδα των εταιρειών Topology Media Ltd και Tourism Today Ltd. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με workshop διάρκειας περίπου 4 ωρών. Σε αυτό κάθε ελληνική εταιρεία-φορέας θα έχει το δικό της χώρο όπου οι επενδυτές θα προσέρχονται για να ενημερωθούν για τις δραστηριότητες και τις επενδυτικές ευκαιρίες που η εταιρεία προσφέρει.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν στοχευμένα ραντεβού μέσω εξειδικευμένης εταιρείας PR- με σκοπό το όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα. Σκοπός των διοργανωτών είναι η πραγματοποίηση δημιουργικών συναντήσεων μεταξύ κάθε ελληνικής εταιρείας και επενδυτών.

Θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας στο οποίο επιλεγμένοι ομιλητές και μέλη της ελληνικής κυβέρνησης θα παρουσιάσουν την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας υπογραμμίζοντας τις επενδυτικές προοπτικές που έχουν δημιουργηθεί για το άμεσο και εγγύς μέλλον.

Οι ελληνικές εταιρείες που θα συμμετέχουν δύναται να είναι τράπεζες, εταιρείες χαρτοφυλακίων ακινήτων, εταιρείες που έχουν αναλάβει υψηλής εμβέλειας τουριστικά projects στην Ελλάδα και αναζητούν συνεργασίες. Επίσης δημόσιοι φορείς που είναι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ακινήτων, ξενοδοχειακές αλυσίδες, ιδιωτικά νοσηλευτήρια, διαχειριστές ιαματικών πηγών, κ.α.

Είναι κοινός τόπος ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο σταυροδρόμι. Κατά γενική ομολογία η πραγματοποίηση νέων επενδύσεων αποτελεί μονόδρομο για την έξοδο της Ελλάδος από το γκρίζο τοπίο της ύφεσης και παρακαταθήκη για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ο τουρισμός είναι ο κλάδος που σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές εξασφαλίζει υψηλές και σταθερές αποδόσεις. Τον τελευταίο καιρό δεκάδες ιδιώτες, διεθνή funds και επενδυτικοί οργανισμοί που εδρεύουν ή αντιπροσωπεύονται στη Μεγάλη Βρετανία έχουν εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον να ενημερωθούν για ελληνικές εταιρείες που αναζητούν επενδυτικά κεφάλαια ή συνέργειες από το εξωτερικό.

