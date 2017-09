Το «Navarino Challenge» παρουσίασε χθες (27 Σεπτεμβρίου - Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού) την 5η ετήσια γιορτή του αθλητικού τουρισμού που θα πραγματοποιηθεί 13- 15 Οκτωβρίου 2017, στην Μεσσηνία και την Costa Navarino.

Η συνέντευξη Τύπου για το κορυφαίο event αθλητικού τουρισμού, φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens, παρουσία δημοσιογράφων και εκλεκτών καλεσμένων. Εκεί έγινε η αποκλειστική προβολή του sports video «Navarino Challenge 2016». Παρόντες στην εκδήλωση ήταν μεταξύ άλλων ο Ελληνοαμερικανός υπεραμαραθωνοδρόμος, Κωνσταντίνος Καρνάζης που συμμετέχει για 5η συνεχή χρονιά στη διοργάνωση ως πρεσβευτής της στην Ελλάδα και το εξωτερικό, o Ολυμπιονίκης και Παγκόσμιος Πρωταθλητής στα 400μ. με εμπόδια Περικλής Ιακωβάκης και η καθηγήτρια φυσικής αγωγής με ειδίκευση στο pilates, Μάντη Περσάκη.

Από την πλευρά της Costa Navarino, η Marketing & Business Development Director της TEMEΣ, Μαρίνα Παπατσώνη δήλωσε σχετικά: «Το 2011 όταν ξεκινήσαμε το Navarino Challenge δεν είχαμε στο μυαλό μας αυτά που έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα. Είναι από τις περιπτώσεις που πετύχαμε περισσότερα από όσα ονειρευτήκαμε! Το Navarino Challenge είναι μια μεγάλη γιορτή, όπου αθλητές και διοργανωτές γινόμαστε όλοι μια οικογένεια που περνάμε καλά και μαθαίνουμε να αγαπάμε περισσότερο τη φύση, τον αθλητισμό, την καλή διατροφή και άρα τελικά μαθαίνουμε να ζούμε καλύτερα. Σας περιμένουμε όλους στην Costa Navarino να μοιραστούμε μοναδικές στιγμές και εμπειρίες για ακόμα μία χρονιά».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Active Media Group, Άκης Τσόλης με την σειρά του τόνισε: «Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τόνισε κατά την ανακοίνωση της υιοθέτησης του 2017 ως Διεθνούς Έτους Αειφόρου Τουρισμού για την Ανάπτυξη, ότι ο τουρισμός μπορεί να συμβάλει και στις τρεις διαστάσεις της αειφόρου ανάπτυξης - οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική - και σε κάθε έναν από τους 17 στόχους της αειφόρου ανάπτυξης. Όλοι αυτοί οι στόχοι έφεραν το Navarino Challenge στην κορυφή των Αθλητικών Τουριστικών Εκδηλώσεων. Με αρχές βασισμένες στο Ολυμπιακό ιδεώδες και το «ευ αγωνίζεσθαι», από την πρώτη χρονιά το 2013 έφερε την καινοτομία και πρωταγωνίστησε στις εκδηλώσεις αθλητικού τουρισμού. Μόλις συμμετάσχετε στο Navarino Challenge θα καταλάβετε ότι η διάσημη ελληνική φιλοξενία είναι ζωντανή. Οι αθλητές που συμμετέχουν σχολιάζουν πόσο φιλικοί και φιλόξενοι είναι οι Μεσσήνιοι. Έχουμε ένα τεράστιο χρέος ευγνωμοσύνης στους ανθρώπους της περιοχής και την Costa Navarino για όλα όσα έκαναν ώστε να γίνει το Navarino Challenge επιτυχημένο. Θέλουμε η επόμενη γενιά Ελλήνων να αισθάνονται και να ενεργούν διαφορετικά για την άσκηση, το περιβάλλον και την προσωπική ευθύνη. Θέλουμε να είμαστε μέρος της οικοδόμησης μιας καλύτερης Ελλάδας».

Από την πλευρά του επίσημου αερομεταφορέα της διοργάνωσης η Country Manager Greece & Cyprus, της Qatar Airways, Τερέζα Σίσελ, ανέφερε σχετικά: «Η Qatar Airways, ο εθνικός αερομεταφορέας του κράτους του Κατάρ, γιορτάζοντας 20 χρόνια με την παγκόσμια καμπάνια της “Going Places Together” μεταφέρει υπερήφανα τους ταξιδιώτες της, σε ταξίδια εργασίας και αναψυχής, μέσω του παγκόσμιου δικτύου της, σε περισσότερους από 150 προορισμούς. Η αεροπορική εταιρεία ανακηρύχθηκε ως «Καλύτερη Αεροπορική Εταιρεία στον Κόσμο» το 2017. Η Qatar Airways υποστηρίζει υπερήφανα μια σειρά συναρπαστικών διεθνών και τοπικών πρωτοβουλιών αφιερωμένων στον εμπλουτισμό της παγκόσμιας κοινότητας που εξυπηρετεί. Η εταιρεία που είναι επίσημος συνεργάτης της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FIFA), χορηγεί παγκοσμίου επιπέδου αθλητικά γεγονότα που αντικατοπτρίζουν τις αξίες του αθλητισμού, όπως το “Navarino Challenge” φέρνοντας κοντά τους ανθρώπους μεταξύ τους. Το Navarino Challenge είναι ένα μοναδικό γεγονός που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη της υγιεινής ζωής και της άσκησης καθώς και το ζήτημα της παιδικής παχυσαρκίας και μέσω των πολυάριθμων δραστηριοτήτων της προάγει το πνεύμα της ευγενούς άμιλλας και του ευ αγωνίζεσθαι. Η στρατηγική των χορηγιών της Qatar Airways ευθυγραμμίζεται με το όραμα του Qatar για το 2030 και βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες του αθλητισμού, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης ενώ για τρία συναπτά χρόνια είμαστε περήφανοι που εκπληρώνουμε το όραμά μας μέσω του Navarino Chlalenge και των πρεσβευτών του».

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο εκπρόσωπος της Sportingbet, Γιάννης Καποδίστριας, ο οποίος ανέφερε: «Τα τελευταία χρόνια παρακολουθούσαμε, ως θεατές, το Navarino Challenge με μεγάλο θαυμασμό. Είναι έτσι μεγάλη μας χαρά που φέτος στηρίζουμε χορηγικά την διοργάνωση αυτή. Φυσικά, θα συμμετάσχουμε ενεργά με την ομάδα μας στα περισσότερα αθλήματα. Επίσης, προσδοκούμε να προσφέρουμε ένα ζεστό καλωσόρισμα και ένα χαρούμενο ξεκίνημα στη διοργάνωση με το γεμάτο εκπλήξεις πάρτυ που διοργανώνουμε στην Costa Navarino για όλους τους συμμετέχοντες, την Παρασκευή το βράδυ. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο Navarino Challenge 2017».

Από την πλευρά του χορηγού του Φυσικού Μεταλλικού Νερού «Βίκος» η Marketing & Communications Manager, της ΒΙΚΟΣ ΑΕ, Νατάσσα Κρεντζ, τόνισε μεταξύ άλλων: «Η ΒΙΚΟΣ Α.Ε. βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια σταθερά δίπλα στον αθλητισμό, στηρίζοντας τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα που διοργανώνονται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας. Αγκαλιάζουμε και υποστηρίζουμε εκδηλώσεις που ταυτίζονται με τις αξίες και το αθλητικό ιδεώδες που χαρακτηρίζει την εταιρεία μας και διέπει τη στρατηγική μας. Προάγουμε με πολυδιάστατο τρόπο την αθλητική δραστηριότητα και το πνεύμα της ευγενούς άμιλλας, σε διοργανώσεις υψηλού επίπεδου με μεγάλη απήχηση και διείσδυση στο ευρύ κοινό, σε όλες τις ηλικίες απλούς πολίτες και αθλητές, στηρίζοντας τοπικούς αθλητικούς συλλόγους και πλήθος αθλητικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων σε όλη την Ελλάδα. Στο πνεύμα αυτό εντάσσεται και η ενεργή υποστήριξη της ΒΙΚΟΣ σε ένα ακόμα Navarino Challenge για 5η συνεχόμενη χρονιά, του κορυφαίου γεγονότος αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα, που πραγματοποιείται στο μαγευτικό και πλούσιο σε ιστορία τοπίο της Μεσσηνίας, στην Costa Navarino. Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό «Βίκος», το πρώτο σε κατανάλωση εμφιαλωμένο νερό στην Ελλάδα, θα παρέχει την απαιτούμενη ενυδάτωση και τόνωση στους αθλητές όλων των ηλικιών και δραστηριοτήτων, χάρη στην πλούσια σε μεταλλικά στοιχεία σύστασή του. Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό «Βίκος» εμφιαλώνεται κατευθείαν στην ομώνυμη πηγή, στα παρθένα και προστατευόμενα Ζαγοροχώρια, ενώ έχει αναγνωριστεί σαν Φυσικό Μεταλλικό Νερό κατάλληλο για δίαιτα πτωχή σε νάτριο, με χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα και υψηλή σε ασβέστιο, ενώ συμβάλει στην καλή λειτουργία του οργανισμού. Τα Φυσικά Μεταλλικά Αναψυκτικά «Βίκος» θα δροσίζουν μικρούς και μεγάλους με τις 8 μοναδικές τους γεύσεις, ενώ είναι τα μόνα με Φυσικό Μεταλλικό Νερό και φυσικούς χυμούς φρούτων».

Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης και η Operations Manager της Ford Motor Ελλάς, Πέτρη Λογαρά η οποία μεταξύ άλλων ανέφερε: «H Ford Motor Ελλάς έχει τη χαρά να συμμετέχει για 4η συνεχόμενη χρονιά, ως χορηγός μετακίνησης, σε μια από τις πιο σημαντικές αθλητικές και τουριστικές διοργανώσεις της χώρας μας, η οποία προάγει το «ευ αγωνίζεσθαι», το Navarino Challenge! Σε ένα από τα ομορφότερα μέρη της Ελλάδας, στην γραφική Μεσσηνία, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να νιώσουν τη χαρά και την ευεξία που προσφέρει ο αθλητισμός, μέσα από πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες, καθώς και να ξεκουραστούν και να χαλαρώσουν στην Costa Navarino. Πρεσβευτές της προσπάθειάς τους θα είναι ο Ελληνοαμερικανός Υπερμαραθωνοδρόμος Dean Karnazes και ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης, Ολυμπιονίκης του Tae Kwon Do. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στη διοργάνωση και καλή διασκέδαση σε όλους!»

Στο κλείσιμο των χαιρετισμών, ο Ελληνοαμερικανός υπερμαραθωνοδρόμος Κωνσταντίνος Καρνάζης δήλωσε μεταξύ άλλων: «Πριν από 5 χρόνια με συνάντησαν ο Peter και ο Άκης και μοιράστηκαν μια ιδέα που είχαν. Με ρώτησαν, λοιπόν, τη γνώμη μου για το Navarino Challenge και τους απάντησα ότι είναι μια ιδέα καταπληκτική, αλλά σαν ιδέα είναι πολύ μπροστά από την εποχή που διάλεξαν να την εφαρμόσουν. Τον περασμένο μήνα με επισκέφθηκε ο Ρίτσαρντ Μπράνσον και μου είπε μία ιδέα για μια διοργάνωση, με τη συμμετοχή αθλητών όλων των ηλικιών με περισσότερα αγωνίσματα και όχι μόνο τρέξιμο. Με ρώτησε, λοιπόν, τι γνώμη έχω και του απάντησα “Άργησες 5 χρόνια!”. Αυτό που συμβαίνει εδώ, πιστεύω ότι είναι φανταστικό και το λέω εγώ που έχω τρέξει σε πολλές τέτοιες διοργανώσεις σε διάφορα μέρη σε όλο τον κόσμο. Είμαι περήφανος που είμαι πρεσβευτής στη συγκεκριμένη διοργάνωση».

Το ανανεωμένο πρόγραμμα της πολυβραβευμένης διοργάνωσης, περιλαμβάνει 17 δραστηριότητες και οι εγγραφές για το «Navarino Challenge» σε τρέξιμο, κολύμβηση και SUP συνεχίζονται για λίγο ακόμα με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να λάβουν μέρος, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα που είναι διαθέσιμη στο ακόλουθο link: http://activemedia.com.gr/product/navarino-challenge-2017/

Το αναλυτικό πρόγραμμα και οι ώρες των δραστηριοτήτων περιλαμβάνονται στο ακόλουθο link: http://navarinochallenge.com/event_schedule_2017.html

To Kinder + SPORT, το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Ferrero, θα υποστηρίξει φέτος για πρώτη χρονιά το «Navarino Challenge», στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας στα νέα παιδιά. Πιο συγκεκριμένα, ως επίσημος υποστηρικτής του «Navarino Challenge», αγκαλιάζει τη δραστηριότητα του Kids’ Athletics by Kinder + SPORT, φέρνοντας τα παιδιά σε επαφή με τα αγωνίσματα του στίβου, με βασικό Πρεσβευτή τον Ολυμπιονίκη και Παγκόσμιο Πρωταθλητή στα 400μ. με εμπόδια, Περικλή Ιακωβάκη. Επιπλέον, στη σειρά των δραστηριοτήτων για τα παιδιά συμπεριλαμβάνεται και το άθλημα του Tae Kwon Do, όπου μέσα από τη φωνή του Ολυμπιονίκη Αλέξανδρου Νικολαΐδη, το Kinder + SPORT θα προτρέψει τα παιδιά να διασκεδάσουν μέσω της άθλησης και να μυηθούν σε έναν ενεργό τρόπο ζωής, βρίσκοντας και ακολουθώντας το άθλημα που αγαπούν.

Ο επίσημος αερομεταφορέας της διοργάνωσης, Qatar Airways συνεχίζει να προσελκύει μέσω του παγκόσμιου δικτύου του επισκέπτες από περισσότερους από 150 προορισμούς, προσφέροντας τους έκπτωση έως και 25% στα εισιτήρια μετ’ επιστροφής τους για το «Navarino Challenge»: http://www.qatarairways.com/gr/el/cugs/navarinochallenge.page

Η Sportingbet, μία από τις κορυφαίες εταιρίες στο χώρο του online gaming στον κόσμο, συμμετέχει φέτος ως επίσημος χορηγός ενώ η Samsung ως επίσημος χορηγός τεχνολογίας.

Οι αθλητές και αθλήτριες που θα λάβουν μέρος θα έχουν την ευκαιρία να ξεδιψάσουν με το φυσικό μεταλλικό νερό «Βίκος» που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του οργανισμού κατά τη διάρκεια της άθλησης. Παράλληλα για τέταρτη συνεχή χρονιά, αθλητές και διοργανωτές θα κινηθούν με την ασφάλεια και τους αποδοτικούς κινητήρες των αυτοκίνητων της Ford Motor Ελλάς AEBE, επίσημου χορηγού του «Navarino Challenge».

Τον ρόλο του strategic partner έχει και φέτος στην διοργάνωση το National Geographic της FOX Networks Group Greece, που με την πολυμελή ομάδα του θα δώσει για ακόμα μια χρονιά δυναμικό «παρών» σε όλες τις αθλητικές δραστηριότητες!

Επίσημος υποστηρικτής διατροφής θα είναι για πρώτη χρονιά τα ζυμαρικά Melissa. H Melissa θα βρεθεί στην Μεσσηνία και στην Costa Navarino με αφορμή το Navarino Challenge. Θα βρίσκεται εκεί με το νέο foodtruck της Melissa, το “Melissa On the road” και την αγαπημένη food blogger Mamatsita και θα κεράσουν όλους τους συμμετέχοντες στο Melissa Pasta Party, όπου η Mamatsita θα δημιουργήσει ιδιαίτερες φθινοπωρινές συνταγές με Πέννες Melissa Ολικής από δίκοκκο σιτάρι, με Στριφτό Ολικής Αλέσεως και με ΦιογκάκιMelissa. Γιατί και στον αθλητισμό είμαστε μακαρονάδες!

Στους επίσημους υποστηρικτές συμπεριλαμβάνονται οι BIC®, BIC® Sport, GoPro, Wyndham Grand Athens, Ποσειδωνία, Surf Salad και η εταιρεία παραγωγής προϊόντων αθλητικής διατροφής QNT.

Το «Navarino Challenge» θα πραγματοποιηθεί Υπό την Αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού με την συνδιοργάνωση της Costa Navarino, του The Westin Resort Costa Navarino και της Active Media Group και την στήριξη των Δήμων Πύλου-Νέστορος και Τριφυλίας. Το άθλημα του boccia θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής.

Επίσημος Αερομεταφορέας: Qatar Airways

Επίσημος Χορηγός Τεχνολογίας: Samsung

Επίσημοι Χορηγοί: Sportingbet, Φυσικό Μεταλλικό Νερό «Βίκος», Ford Motor Ελλάς AEBE

Επίσημος Υποστηρικτής Διατροφής: Melissa

Επίσημοι Υποστηρικτές: Kinder + SPORT, BIC®, BIC® Sport, GoPro, Wyndham Grand Athens, Ποσειδωνία, Surf Salad, QNT

Strategic Partner: National Geographic

Αρωγοί: Inbi, Navarino Outdoors, Swim Academy, Navarino Racquet Academy, Σύλλογος Δρομέων Υγείας Μεσσηνίας, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τουριστικής Ανάπτυξης Πύλου, Ναυτικός Αθλητικός Σύλλογος Πύλου «Νέστωρ», Explore Messinia, Navarino Golf Academy, ΣΕΓΑΣ, IAAF Kids Athletics, Vizantinos target sport club, Target Security

Υπό την Αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού