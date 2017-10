Δύο σημαντικές διακρίσεις απέσπασε η ξενοδοχειακή εταιρία Ledra Hotels & Villas SA στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού «World Travel Awards 2017» που διοργανώθηκε στις 30/9 στην Αγία Πετρούπολη.

Πιο συγκεκριμένα, το ξενοδοχείο Domes Noruz Chania, Autograph Collection της Ledra Hotels & Villas SA στα Χανιά κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία «Europe's Leading New Resort 2017», ενώ η μονάδα Domes of Elounda, Autograph Collection στην Ελούντα Λασιθίου βρέθηκε στην πρώτη θέση στην κατηγορία «Europe's Leading Family Resort 2017».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Domes Noruz Chania, Autograph Collection προκρίθηκε ανάμεσα σε 7 κορυφαίες υποψηφιότητες από τη Γηραιά Ήπειρο, ενώ στην κατηγορία «Europe's Leading Family Resort 2017» το Domes of Elounda, Autograph Collection, βρέθηκε στην κορυφή ανάμεσα σε 16 ξενοδοχειακές μονάδες.

O θεσμός World Travel Awards αποτελεί μια κορυφαία στιγμή για την τουριστική βιομηχανία. Διεξάγεται σε παγκόσμιο επίπεδο από το 1993 έχοντας στόχο να επιβραβεύσει τις βέλτιστες πρακτικές σε όλους τους τομείς του τουριστικού κλάδου.

«Οι διακρίσεις για τη Ledra Hotels & Villas SA αποτελούν επιβράβευση της συνεχούς μας προσπάθειας για τη διασφάλιση παροχής υπηρεσιών υψηλής στάθμης. Είναι απότοκο μιας συλλογικής προσπάθειας εργαζομένων και διοίκησης που στόχο έχει να αναδείξει τη μοναδικότητα των προορισμών της Κρήτης και να συνδέσει τον τουρισμό ποιότητας με την αειφόρο ανάπτυξη» σημειώνει σε δήλωσή του ο Γιώργος Σπανός Αντιπρόεδρος της Ledra Hotels and Villas SA.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ξενοδοχείο Domes of Elounda Autograph Collection βραβεύεται συνεχώς από το 2014 στο πλαίσιο των World Travel Awards. Πιο συγκεκριμένα αξιολογήθηκε ως Greece's Leading Luxury All Suite Hotel το 2016, Greece's Leading All Suite Hotel το 2015 και Greece's Leading Luxury All Suite Hotel το 2015, αλλά και Greece's Leading All Suite Hotel το 2014.

Η διάκριση για το νεόδμητο Domes Noruz Chania, Autograph Collection έρχεται μετά την περυσινή αντίστοιχη στο μεγάλο διεθνή διαγωνισμό, που διοργανώνει εδώ και 11 χρόνια το παγκοσμίου φήμης περιοδικό Interior Design στη Νέα Υόρκη.

To Domes Noruz Chania, Autograph Collection που κατασκευάστηκε το 2016, είναι ένα συγκρότημα 5 αστέρων, 83 δωματίων και σουιτών με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, που εμπνέεται από την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής των Χανίων. Έχει προνομιακή θέση με εκπληκτική θέα, πάνω στην ακτή των Αγίων Αποστόλων, πολύ κοντά στην πόλη των Χανίων, ενώ λειτουργεί ως ξενοδοχείο για ενηλίκους - adults hotel - προσφέροντας μοναδική εμπειρία διαμονής.

Διαθέτει βιοκλιματικές εγκαταστάσεις, αίθουσες σεμιναρίων, Spa με εσωτερική πισίνα και γυμναστήριο και δύο εξωτερικές πισίνες θερμαινόμενες. Επίσης στις εγκαταστάσεις του λειτουργεί το εστιατόριο ZEEN με μια μακρά λίστα 160 κρασιών από την Κρήτη, την Ελλάδα και το διεθνή αμπελώνα, το N- Bar και το RAW Bar με αναφορά στο τρίπτυχο sushi, sound, sunset αλλά και η boutique Neema με έμφαση στο καλοκαιρινό styling. Όλα τα δωμάτια και οι σουίτες διαθέτουν ατομικές πισίνες ή εξωτερικά θερμαινόμενα υδρομασάζ.

Τo Domes of Elounda διαθέτει με 78 σουίτες με εξωτερικό θερμαινόμενο jacuzzi και ιδιωτική πισίνα, 31 Premium σουίτες ενός υπνοδωματίου, 42 οικογενειακές σουίτες, 5 πολυτελείς οικογενειακές σουίτες δύο υπνοδωματίων. Επιπλέον διαθέτει 36 ιδιωτικές κατοικίες από τις οποίες 28 Domes Luxury Residences και 8 Domes Private Residences, αλλά και 4 Ultraluxe Villas.

Επίσης, ο όμιλος Ledra Hotels & Villas διαθέτει στην ίδια περιοχή και το Sentido Elounda Blu, αλλά και το συγκρότημα Pleiades Villas με 9 πολυτελείς κατοικίες με υψηλό δείκτη ιδιωτικότητας στον Άγιο Νικόλαο.