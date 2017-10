Τα δύο ξενοδοχεία της Costa Navarino βρίσκονται ανάμεσα στα καλύτερα της Ευρώπης, σύμφωνα με τους αναγνώστες του αμερικανικού περιοδικού Condé Nast Traveler. Τα Readers Choice Awards ανέδειξαν το The Westin Resort Costa Navarino και το The Romanos Luxury Collection Resort, στην 4η και 15η θέση αντίστοιχα, με συνολική βαθμολογία 98,21 και 96,73/100.

Η ετήσια λίστα του Condé Nast Traveler έχει διεθνή απήχηση και αναδεικνύει τους αγαπημένους προορισμούς σε όλον τον κόσμο, μέσα από τις προτιμήσεις περισσότερων από 300.000 αναγνωστών, που συμμετείχαν στη φετινή 30η έκδοση.

Οι ταξιδιώτες ανέδειξαν για μια ακόμη φορά, τα πολυβραβευμένα The Romanos Luxury Collection Resort και The Westin Resort Costa Navarino, αξιολογώντας τη διαμονή τους, την τοποθεσία, την εξυπηρέτηση και τις ξεχωριστές εμπειρίες. Το ξενοδοχείο The Romanos Resort βρίσκεται ανάμεσα σε κατάφυτους ελαιώνες, με θέα τα νερά του Ιονίου Πελάγους, Τα deluxe δωμάτια, οι σουίτες και οι βίλλες Ionian Exclusive δένουν με το φυσικό τοπίο και προσφέρουν αυθεντική φιλοξενία. Στο The Westin Resort, Costa Navarino, οι επισκέπτες απολαμβάνουν αξέχαστες οικογενειακές διακοπές, πλήθος αθλητικών επιλογών και γνωρίζουν το γκολφ στα δύο signature γήπεδα.

Οι γαστρονομικές επιλογές με έμφαση στα πλούσια συστατικά της περιοχής, τα πολιτιστικά προγράμματα, οι θεραπείες αναζωογόνησης στο Anazoe Spa, καθώς και πλήθος ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, συμπληρώνουν τον ιδανικό προορισμό διακοπών για κάθε εποχή του χρόνου.