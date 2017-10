Την πορεία προς την καθιέρωσή της ως έναν θεσμό για τον ελληνικό τουρισμό συνέχισε και φέτος η NOSTOS 2017, η μοναδική εκθεσιακή – συνεδριακή εκδήλωση για τον εναλλακτικό τουρισμό στην Ελλάδα, η οποία έκλεισε τις πύλες της την περασμένη Δευτέρα (16 Οκτωβρίου) στον ειδικό εκθεσιακό χώρο που είχε δημιουργηθεί στην πόλη της Ναυπάκτου.

Η NOSTOS, η οποία αποτελεί μία πρωτοβουλία του Δήμου Ναυπακτίας, πραγματοποιήθηκε για 2η συνεχόμενη χρονιά και χαρακτηρίζεται ως απόλυτα επιτυχημένη, δεδομένου ότι συμμετείχαν περισσότεροι από 170 εκθέτες καθώς και 45 hosted buyers που εκπροσωπούν μεγάλες αγορές της Ευρώπης, της Αμερικής και της Ασίας.

«Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από τη φετινή διοργάνωση καθώς υπήρξε σημαντική αύξηση στον αριθμό των εκθετών, όπως και στις συναντήσεις που έγιναν με τους hosted buyers. Η NOSTOS αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα για τη Ναυπακτία και εκτιμώ ότι ανταποκριθήκαμε πλήρως στη φετινή πρόκληση» σημείωσε ο Δήμαρχος Ναυπακτίας, Παναγιώτης Λουκόπουλος.

Στο πλαίσιο της Έκθεσης, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 3000 συναντήσεις μεταξύ των 45 hosted buyers και φορέων και επιχειρήσεων που κινούνται στο χώρο του εναλλακτικού τουρισμού. «Οι Β2Β συναντήσεις είναι ένας τομέας που δώσαμε και θα συνεχίσουμε να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι ότι όλοι οι συμμετέχοντες έφυγαν από τη NOSTOS ευχαριστημένοι από τα αποτελέσματα των συναντήσεων που είχαν» τόνισε ο Αντιδήμαρχος Ναυπακτίας και επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής της NOSTOS 2017 Γιάννης Σύψας. «Από τις επόμενες ημέρες πρόκειται να ξεκινήσουμε την προετοιμασία για τη NOSTOS 2018, καθώς ο πήχης έχει ανέβει πλέον αρκετά ψηλά».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη NOSTOS 2017 στις παράλληλες εκδηλώσεις, όπως ήταν τα NOSTOS CONFERENCES, τα οποία φιλοξένησαν εξειδικευμένα στελέχη και εκπροσώπους φορέων και επικεντρώθηκαν σε θέματα όπως είναι η νεοφυής επιχειρηματικότητα, η αξιοποίηση των ευκαιριών του αγροτουρισμού και το θέμα της επιμήκυνσης της σεζόν ώστε να μπορέσουμε να φθάσουμε στο επίπεδο να κάνουμε λόγο για τουρισμό 12 μηνών. Αξιοπρόσεκτη ήταν η συζήτηση που έγινε με τη συμμετοχή startup επιχειρήσεων από το χώρο του τουρισμού (Mentor, Bike me Up, Sammy και Hopwave), οι εκπρόσωποι των οποίων επεσήμαναν τις δυνατότητες που υπάρχουν στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και στην ανάγκη για δημιουργία περισσότερων συνεργειών.

NOSTOS FORUM

Στη φετινή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το εξειδικευμένο NOSTOS FORUM, μία ημερίδα με τίτλο “How to Buy / How to Sell” που προσέλκυσε σημαντικό αριθμό επαγγελματιών του κλάδου. Η ημερίδα εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό βήμα επιμόρφωσης, ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων για θέματα εναλλακτικού τουρισμού, απόλυτα εστιασμένο στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προορισμών, των φορέων και των επιχειρήσεων σύμφωνα με τις νέες τάσεις και, κυρίως, τις απαιτήσεις των ξένων αγοραστών.

Οι εργασίες άνοιξαν με την ενότητα «Ο τομέας του εναλλακτικού τουρισμού σήμερα» και πρώτο εισηγητή τον Δήμαρχο Μήλου Γ. Δαμουλάκη, ο οποίος παρουσίασε το παράδειγμα του νησιού του σαν βέλτιστη πρακτική και μετρήσιμη απόδειξη της έννοιας «Tουρισμός 365» δείχνοντας πώς οι Δήμοι μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση.

Σειρά είχε το πάνελ όπου συμμετείχαν οι καθηγητές κκ. Μ. Καβαρατζής (Πανεπιστήμιο Λέστερ, Ηνωμένο Βασίλειο) και Θ. Μεταξάς (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), και ο κ. Δ. Σερίφης (Nelios.com) που αναφέρθηκαν στις ευκαιρίες αλλά και τις δυσκολίες της διεθνούς αγοράς προτείνοντας λύσεις, ο καθένας από την ειδικότητά του.

Aκολούθησε η 2η ενότητα «Σύνθεση Τουριστικού προϊόντος / Νέες τάσεις», την οποία ξεκίνησε ο κ. Γ. Πίττας («Eλληνικό Πρωϊνό») φωτίζοντας με βιωματικό τρόπο τη σημασία της προσθήκης τοπικών προϊόντων και ελληνικών γεύσεων στα ξενοδοχεία μας και με το πόσο αυτό συμβάλει στη δημιουργία θετικής εμπειρίας, καταλήγοντας χαρακτηριστικά:

«Για να φτιάξουμε την ταυτότητά μας, πρέπει πρώτα να βρούμε τον εαυτό μας».

Στον ίδιο γενικότερο τομέα, αυτόν της δυναμικής σύγχρονης τάσης του Τουρισμού Γεύσης κινήθηκε και η εισήγηση του κ. Δ. Μπρούσαλη (DASC Branding) με θέμα «Τουρισμός Γεύσης, η κρυμμένη ελληνική δύναμη». H άμεση σύνδεση της παγκόσμια δημοφιλούς ελληνικής κουζίνας, του τουρισμού, των τοπικών ποιοτικών προϊόντων και των εξαγωγικών ευκαιριών που προκύπτουν από τις προφανείς συνέργειές τους, δίνει σίγουρες λύσεις και πρέπει να αποτελέσει στρατηγική επιλογή της χώρας μας. Και «Nαι, μπορούμε!», όπως κατέληξε.

Ο επόμενος εισηγητής κ. Γ. Μπράς (5 Senses Consulting) αναφέρθηκε στον κομβικό τομέα της κρουαζιέρας, ζωτικής σημασίας για μια χώρα με αρχιπέλαγος και τόσο εκτεταμένη ακτογραμμή. Έδειξε πώς μπορούν οι προορισμοί να δημιουργήσουν το προϊόν τους και να το φορτίσουν με δράσεις που το κάνουν γοητευτικότερο, και στις εταιρείες κρουαζιέρας αλλά και στους επισκέπτες, οι οποίοι «στη μεγάλη πλειοψηφία τους επανέρχονται σαν …κανονικοί τουρίστες μετά την κρουαζιέρα» όπως τόνισε.

Την 3η ενότητα με θέμα «Σύγχρονοι τρόποι προώθησης τουριστικού προϊόντος» ξεκίνησε με ξεχωριστό τρόπο ο κ. Avi Kaptzan (Kay Νew Century Tours, Iσραήλ) δίνοντας άμεση πληροφόρηση για το τι περιμένουν οι αγορές και τι αναζητούν οι buyers εναλλακτικού τουρισμού. Γνωρίζοντας καλά τις δυνατότητες της χώρα μας, προέτρεψε επιχειρήσεις και προορισμούς να εντοπίσουν τι τους κάνει ξεχωριστούς και να το

κεφαλαιοποιήσουν οργανωμένα «χωρίς να φοβούνται», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Ο κ. Τ. Γούσιος (Αlpha Marketing) μίλησε για τη σύγχρονη τάση «Η δικτύωση ως εργαλείο Marketing» και απέδειξε πως η δύναμη των προορισμών βρίσκεται στη συνέργεια και στην ομαδική προσπάθεια, θέμα συχνά δύσκολο στην Ελλάδα. Έδειξε βέλτιστες πρακτικές και υπέδειξε με άμεσο τρόπο τις βάσεις του διαλόγου και της αναγκαίας διεργασίας που οδηγεί στην πολύτιμη δικτύωση. Κατέληξε στο πώς αυτό μεταφράζεται σε ανταγωνιστικό marketing, υπογραμμίζοντας ότι «χτίζοντας δίκτυα μπορούμε περισσότερα».

O κ. Άρης Θεοδωρόπουλος (Αναρριχητικός Τουρισμός), μάς ξενάγησε στον απίστευτο κόσμο της αναρρίχησης με μοναδικές εικόνες, αναλύοντας πώς συνέβαλε στο να κάνει η Κάλυμνος το «μειονέκτημα» του βραχώδους εδάφους της, τεράστιο πλεονέκτημα παγκόσμιας εμβέλειας καθώς πλέον θεωρείται ο σημαντικότερος προορισμός για αναρρίχηση στον κόσμο! Αλλά και πως άλλοι τόποι στην πατρίδα μας μπορούν να κάνουν ανάλογες πετυχημένες προσπάθειες.

Την ενότητα έκλεισε ο κ. Δ. Σερίφης (Nelios.com) που έδειξε στους παριστάμενους «Πώς να χρησιμοποιείτε τα Social Media και το e-marketing» αποτελεσματικά. Τα παραδείγματά του και η, σε πραγματικό χρόνο, «ξενάγηση» στον Παγκόσμιο ιστό απέδειξαν πέρα από κάθε αμφιβολία ότι ο πλανήτης και οι αποστάσεις μίκρυναν, και πως το να βρει κανείς ακριβώς τον πιθανό πελάτη του, είναι εύκολο και οικονομικά προσιτό. Αρκεί να «υπάρχει σωστά δομημένη πρόταση που να δείχνει ότι η επιχείρηση το πιστεύει», όπως είπε.

Το Forum ολοκληρώθηκε με τις κεντρικές ομιλίες που ξεκίνησαν με την κ. Jordan Liane (European Ramblers Association, Γερμανία) που τόνισε τη σημασία της πιστοποίησης και τις σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης που δημιουργεί ο οργανωμένος περιπατητικός τουρισμός που αφορά πολλούς αφοσιωμένους τουρίστες στην Ευρώπη αλλά και στον κόσμο. Η χώρα μας έχει αξιοσημείωτη επίδοση σε αυτή τη μορφή εναλλακτικού τουρισμού και υπάρχουν ακόμη πολλά περιθώρια ανάπτυξης.

Ο καθηγητής κ. Θ. Μεταξάς (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) απευθύνθηκε στο Forum με τρόπο πρωτότυπο για μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας. Αφού έθεσε σύντομα το πλαίσιο του θέματος, έδειξε την πρακτική πλευρά και απέδειξε με πολλά, επιλεγμένα παραδείγματα ότι καινοτόμες προσεγγίσεις στο θεματικό τουρισμό συμβαίνουν σε όλο το κόσμο. Προτρέποντας προορισμούς και επιχειρήσεις να εντοπίσουν όσα τους κάνουν μοναδικούς, να δημιουργήσουν με στρατηγική την ταυτότητά τους και να την προβάλουν μεθοδικά σε επιλεγμένα ακροατήρια.

Τέλος, ο κ. Μ. Καβαρατζής (Πανεπιστήμιο Λέστερ, Ηνωμένο Βασίλειο) ανέλυσε με απλό, κατανοητό τρόπο τις έννοιες “brand” και “branding” και την εξειδίκευσή τους σε θέματα τουρισμού. Έδειξε τα απαραίτητα βήματα δημιουργίας και διαχείρισης ανταγωνιστικής τεαυτότητας, με καταλύτες τις συνέργειες και την ομαδική προσπάθεια. Τα παραδείγματά του, θετικά και αρνητικά, έπεισαν ότι και στη χώρα μας έχουμε μόνο να κερδίσουμε από τη σωστά δομημένη εφαρμογή της διεθνούς μεθοδολογίας, όπως συμβαίνει παγκόσμια.