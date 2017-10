Σε μια λαμπρή τελετή που έλαβε χώρα στο Château de Ferrières στα περίχωρα του Παρισιού, το Sani Resort κατάφερε να διακριθεί στα 15α Βραβεία “Villegiature Awards”, κερδίζοντας τον τίτλο του καλύτερου θέρετρου στην Ευρώπη (“Best Resort in Europe”).

Μεταξύ πολλών ισχυρών υποψηφιοτήτων από ολόκληρη την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, η κριτική επιτροπή των βραβείων επέλεξε να απονείμει την υψηλότερη διάκριση στο Sani Resort, αναγνωρίζοντας την προηγμένη αισθητική, τη φιλοξενία, τις ανέσεις και την άριστη ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει στους επισκέπτες του.

Μιλώντας εκ μέρους του ξενοδοχειακού Ομίλου Sani Resort & Ikos Resorts, ο κ. Αντώνης Αβδελάς, Chief Sales & Marketing Officer, εξέφρασε την ικανοποίηση του για τη σημαντική αυτή διάκριση τονίζοντας: «Η αναγνώριση του Sani Resort σε Βραβεία αδιαμφισβήτητου κύρους, όπως τα “Villegiature Awards”, συνιστά επιβράβευση των προσπαθειών μας να επανατοποθετήσουμε το ελληνικό τουριστικό προϊόν στην κορυφή των προτιμήσεων εύπορων ταξιδιωτών από ολόκληρο τον κόσμο. Προβάλλοντας το σύγχρονο πρόσωπο του ελληνικού τουρισμού υψηλού επιπέδου, καταφέρνουμε να πείσουμε την πιο απαιτητική κατηγορία τουριστών να επισκεφθούν το Sani Resort και να ζήσουν τις μοναδικές εμπειρίες που τους προσφέρει. Ο τίτλος “Grand Prix of the Best Resort in Europe” αποτελεί τιμή και ταυτόχρονα δέσμευση για τον Όμιλο να συνεχίσουμε με την ίδια και περισσότερη ενέργεια, όρεξη και επιμονή, με στόχο να διαδραματίζουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στον κλάδο του ελληνικού τουρισμού.»

Όσον αφορά τη διαδικασία επιλογής, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι όλες οι υποψηφιότητες αξιολογήθηκαν από μία ανεξάρτητη κριτική επιτροπή, στην οποία συμμετείχαν 24 δημοσιογράφοι και ανταποκριτές γνωστών Μέσων Ενημέρωσης από ολόκληρο τον κόσμο όπως, μεταξύ άλλων, ο Guardian, ο Observer, το RTL Germany, το Le Figaro Magazine, το Paris Match, η France TV, η El Mundo, η Corriere della Sera, το Swiss Press και η Al Arabiya TV .