Οι επισκέπτες που προτιμούν τα πολυτελή ξενοδοχεία δίνουν μεγάλη έμφαση στο κριτήριο της βιωσιμότητας για την επιλογή διαμονής τους. Σύμφωνα με έρευνα με την επωνυμία Stop, Think, Discuss της εταιρίας συμβούλων στον κλάδο του τουρισμού Bouteco το 66% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η βιωσιμότητα είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την επιλογή ενός θέρετρου, το οποίο ήταν ακόμη υψηλότερο για τους ευρωπαίους καταναλωτές, στο 90%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (WTTC, WTO, EC (1996) Agenda 21 for the Travel and Tourism Industry. Towards environmentally Sustainable Development, London) τα ταξίδια και ο Τουρισμός πρέπει να οδηγούν τους ανθρώπους σε υγιείς και παραγωγικές ζωές σε αρμονία με τη φύση, να συμβάλουν στη διατήρηση, στην προστασία και στην αποκατάσταση του οικοσυστήματος, να βασίζονται σε αειφορικά παραγωγικά και καταναλωτικά πρότυπα. Επίσης εσχάτως στο φόντο της υπερ - ανάπτυξης των τουριστικών δραστηριοτήτων οι Ευρωπαϊκοί φορείς αλλά και οι αντίστοιχοι του κλάδου τονίζουν τη σημασία μιας προσέγγισης για την τουριστική βιομηχανία που δε θα οδηγεί σε εξάντληση της φέρουσας δυνατότητας των τόπων και των προορισμών και δε θα οδηγεί σε κοινωνική αλλοίωση. Άλλωστε πλέον ειδικά στον τουρισμό ποιότητας η ανάδειξη της εμπειρίας οδηγεί μονοδιάστατα σε μοντέλα τουρισμού που αναδεικνύουν την τοπικότητα, τις αυθεντικές εμπειρίες και το σεβασμό στο περιβάλλον.

Στο φόντο αυτό η έρευνα της Bouteco έδειξε επίσης ότι σχεδόν το ήμισυ (47%) των παραθεριστών ενδιαφέρεται να ασχοληθεί ενεργά με την εργασία στην τοπική κοινότητα, που επισκέπτεται, ενώ είναι σε διακοπές - αν και μόνο το 25% έχει πράγματι κάνει αυτό το είδος εργασίας μέχρι στιγμής.

Οι καταναλωτές, επίσης, στην έρευνα, ήταν σαφείς ότι δεν ήθελαν να κάνουν εκπτώσεις στις ανέσεις τους - το 42% δήλωσε ότι θα ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερα για να παραμείνουν σε ένα βιώσιμο ξενοδοχείο, αλλά μόνο εάν δεν έπρεπε να συμβιβαστούν με την πολυτέλεια ή την άνεση.

Η βιωσιμότητα είναι επίσης ένα ζήτημα για όλες τις γενιές με την Bouteco να διαπιστώνει ότι οι ηλικιωμένοι πλούσιοι ταξιδιώτες ενδιαφέρονται περισσότερο για περιβαλλοντικά ζητήματα, ενώ οι νεότεροι καταναλωτές επικεντρώνονται περισσότερο σε κοινωνικά και κοινοτικά ζητήματα.

Ο Holly Tuppen, εμπειρογνώμονας στον τομέα της βιωσιμότητας, δημοσιογράφος και συνιδρυτής της Bouteco, δήλωσε: "Μέσω της έρευνας της Bouteco είμαστε ευτυχείς να ανακαλύψουμε ότι η ηθική κατανάλωση όταν πρόκειται για ταξίδια αναδεικνύεται σε μείζον ζήτημα. Επίσης, όλες οι ηλικιακές ομάδες στρέφονται προς πιο υπεύθυνες και αυθεντικές εμπειρίες.»

Παράλληλα συμπληρώνει: «Ενώ οι φορείς της βιομηχανίας διαφωνούν με τις οικονομικές και πολιτικές συνέπειες της παγκόσμιας βιώσιμης πολιτικής, είναι σημαντικότερο από ποτέ να κινητοποιηθούν και να εξουσιοδοτηθούν όλοι οι φορείς της ταξιδιωτικής βιομηχανίας. "Πολλά ξενοδοχεία, οργανώσεις και άτομα εργάζονται αμείλικτα για να κάνουν τα ταξίδια μια δύναμη για καλό, αλλά πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά. Ελπίζουμε ότι η έκθεσή μας θα πείσει τον τομέα της πολυτέλειας φιλοξενίας ότι δεν υπήρξε ποτέ πιο κατάλληλο χρόνος για την εφαρμογή και την προώθηση βιώσιμων και κοινωνικών πρωτοβουλιών».

Η κατοχύρωση της πιστοποίησης της βιωσιμότητας είναι πιο σημαντική για τους Ευρωπαίους, ενώ το 40% θεωρεί ότι είναι "πολλή σημαντική". Οι νεότεροι καταναλωτές - οι ηλικίας κάτω των 24 ετών - μπορούν επίσης να επηρεαστούν από ένα θέρετρο που έχει επίσημη πιστοποίηση, με το 65% να λέει ότι είναι "σημαντικό" ή "πολύ σημαντικό".

Η Juliet Kinsman, συνιδρυτής της Bouteco, συγγραφέας και εμπειρογνώμονας του boutique hotel, πρόσθεσε: «Ελπίζουμε ότι τα ευρήματα της έρευνας μας θα ωθήσουν όλους να προβάλλουν ιστορίες βιωσιμότητας και να διακρίνουν τα κομψά ξενοδοχεία με ψυχή και ουσία. Η αίσθηση του σκοπού και της συμμετοχής - της πνευματικής ανταμοιβής, όχι μόνο του πλούτου των υλικών - είναι ολοένα και περισσότερο σημαντικά θέματα για τους πελάτες.»