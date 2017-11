Στη σημασία των συνεργειών ως αξία που ενδυναμώνει τον τουρισμό και αποτυπώνεται ανάγλυφα στο τουριστικό προϊόν αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, κ. Γιάννης Α. Ρέτσος, σε χαιρετισμό που απηύθυνε, σήμερα, κατά την έναρξη των εργασιών του τριήμερου επιμορφωτικού σεμιναρίου «7ο Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας».

O κ. Ρέτσος επισήμανε ότι το Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πως ο ιδιωτικός τομέας μπαίνει μπροστά εκπροσωπώντας τις αξίες εκείνες που πρέπει να αναδείξουν οι σύγχρονες τοπικές κοινωνίες. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η ιδιωτική αυτή πρωτοβουλία έχει καταφέρει να φωτίσει την έννοια της συνέργειας και του εθελοντισμού. Ο τομέας μας αποτελείται από πολλούς κρίκους μίας αλυσίδας. Άνθρωποι, συστήματα, τοπικά προϊόντα, τοπικές κοινωνίες, όλα, πρέπει να συνεργάζονται για να μπορέσουμε να προσφέρουμε ολοκληρωμένες εμπειρίες. Και δουλεύοντας όλοι μαζί, είναι βέβαιο ότι θα κερδίσουμε περισσότερα υποστηρίζοντας, τελικά, τις τοπικές κοινωνίες».

Αυτή την κατεύθυνση έχει χαράξει και ο ΣΕΤΕ, επιδιώκοντας συνέργειες για την επίτευξη των στόχων του. Έτσι, δημιουργήθηκε και το σχολείο Τουρισμού On Tour, μέσα από τη σύμπραξη του Σχολείου Τουρισμού Καλαμάτας με το Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ (ΙΝΣΕΤΕ) και τον εκπαιδευτικό του πυλώνα, το SETE Τraining. To Σχολείο Τουρισμού On Tour θα ξεκινήσει να υλοποιείται το 2018. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο έτσι ώστε το συγκεκριμένο σχολείο να μπορεί να υιοθετηθεί από την ιδιωτική πρωτοβουλία και να υλοποιηθεί πανελλαδικά.