H Ηλεκτρονική Τραπεζική της Τράπεζας Πειραιώς, διακρίθηκε διεθνώς στα Global Finance Awards 2017, διαγωνισμό για την ανάδειξη των καλύτερων υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τραπεζικής παγκοσμίως.

Συγκεκριμένα, η winbank βραβεύθηκε για τη νέα αναβαθμισμένη εφαρμογή winbank mobile banking αποσπώντας τον τίτλο “Best Consumer Digital Bank for Mobile Banking App in Western Europe for 2017”.

Η τραπεζική υπηρεσία για κινητά winbank mobile, προσφέρει διαύγεια στην απεικόνιση των οικονομικών πληροφοριών των πελατών, τους βοηθάει να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται εύκολα την οικονομική τους κατάσταση, καθώς και να πραγματοποιούν γρήγορα και με απλό τρόπο τις καθημερινές συναλλαγές τους, τηρώντας παράλληλα τα αυστηρότερα πρότυπα ασφάλειας.

Η εφαρμογή είναι απλή στη χρήση και εύκολα μορφοποιήσιμη όσον αφορά στις λειτουργίες που διαθέτει, ώστε ο πελάτης να μπορεί να τη διατηρήσει απλή και ξεκάθαρη για τις καθημερινές εργασίες του αλλά όταν θέλει, να μπορεί να έχει πρόσβαση σε περισσότερες ή πολυπλοκότερες λειτουργίες.

Οι πολλαπλές διακρίσεις της winbank, συνεχώς αναδεικνύουν την ποιότητα των υπηρεσιών της οι οποίες ξεχωρίζουν για την καινοτομία τους, την ευελιξία, αλλά και την ασφάλεια που παρέχουν.