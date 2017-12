Με περισσότερους από 8.350 πολωνούς επισκέπτες και περισσότερους από 100 πολωνούς και έλληνες επαγγελματίες από τον τουρισμό και τον κλάδο των εξαγωγών σε b2b συναντήσεις, ολοκληρώθηκε στη Βαρσοβία της Πολωνίας η 3η έκθεση αποκλειστικά για την Ελλάδα, GRECKA PANORAMΑ - GREEK FOOD SHOW 2017, που διοργανώνεται από την North Events.

Τόσο η διοργάνωση της Grecka Panorama στον εκθεσιακό χώρο του εμβληματικού Εθνικού Σταδίου της Πολωνίας, PGE Narodowy, το Σάββατο 2/12 και την Κυριακή 3/12 όσο και οι δύο συνεδρίες επαγγελματικών συναντήσεων για την αγορά MICE και για τα ελληνικά προϊόντα, την Παρασκευή 1/12 στο ιστορικό ξενοδοχείο Belotto, συγκέντρωσαν έντονο ενδιαφέρον και επιβεβαίωσαν τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας στην πολωνική αγορά, τόσο ως δημοφιλέστερου προορισμού διακοπών όσο και ως ανερχόμενου προορισμού για εταιρικές εκδηλώσεις και incentives.

Επιπρόσθετα, η κοσμοσυρροή του πολωνικού κοινού στην Grecka Panorama (ο αριθμός των επισκεπτών ήταν κατά 19% αυξημένος σε σύγκριση με τη διοργάνωση του 2016) απέδειξε στην πράξη ότι η ιδανική προβολή της Ελλάδας σε αγορές με χαρακτηριστικά όπως αυτά της Πολωνίας, περνάει μέσα από τη διασύνδεση του τουρισμού με τη γαστρονομία, την αγροδιατροφή και τον πρωτογενή τομέα.

Ο συνδυασμός των εικόνων και των χρωμάτων των ελληνικών προορισμών από τη μία πλευρά, με την πανδαισία γεύσεων και αρωμάτων των παραδοσιακών τοπικών προϊόντων από την άλλη πλευρά, ήταν μία σύνθεση που εντυπωσίασε και ενθουσίασε τους χιλιάδες επισκέπτες της έκθεσης.

Αιχμή τα ελληνικά προϊόντα

Είναι χαρακτηριστικό ότι τις δύο μέρες της Grecka Panorama, προσφέρθηκαν ή διατέθηκαν περίπου 5 τόνοι ελληνικών προϊόντων, με «πρωταγωνιστές» το λάδι, τις ελιές, τα τυριά και το κρασί, αν και προβλήθηκαν δεκάδες άλλα προϊόντα (τρόφιμα, ποτά, καλλυντικά κ.ο.κ.) από σχεδόν όλες τις περιοχές της χώρας.

Ιδιαίτερα δυναμική παρουσία είχε στον τομέα αυτό η Ήπειρος συνδυάζοντας ευρηματικές προτάσεις γαστρονομίας και δράσεις προώθησης χαρακτηριστικών προϊόντων της περιοχής.

Ιδιαίτερη βαρύτητα στη γαστρονομία έδωσε και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία ως γνωστόν έχει αναδειχθεί «European Region of Gastronomy 2019».

Σε πολωνικά σπίτια 1.000 δενδρύλλια ελιάς από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ξεχωριστή θέση στην φετινή Grecka Panorama και στο Greek Food Show, είχαν η ελιά και το ελαιόλαδο.

Για πρώτη φορά, η North Events, η Ανέλιξη Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και το Σχολείο Ελιάς & Ελαιολάδου Καλαμάτας υλοποίησαν ειδικό πρόγραμμα προβολής, με τη υποστήριξη και τη συμμετοχή πέντε ελαιουργικών επιχειρήσεων από Πελοπόννησο και Κρήτη. Στο πλαίσιο αυτό λειτούργησε Olive Oil Bar στην έκθεση και πραγματοποιήθηκαν ειδικά σεμινάρια γευσιγνωσίας κλπ.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, μάλιστα, με πρωτοβουλία και μέριμνα της Περιφέρειας Πελοποννήσου μοιράστηκαν 1.000 δενδρύλλια ελιάς, με τους επισκέπτες να σχηματίζουν μεγάλες ουρές προκειμένου να εξασφαλίσουν τη δική τους ελληνική «ρίζα» ελιάς.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, πέραν της εντυπωσιακής παρουσίας που είχε στην έκθεση, πρωτοστάτησε στο γαστρονομικό σκηνικό της Grecka Panorama, με επιδείξεις μαγειρικής και culinary shows από διακεκριμένους chef.

MICE & PIT Forum, b2b events

Tο ιστορικό ξενοδοχείο Bellotto ήταν το επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τους πολωνούς και έλληνες επαγγελματίες, την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου. Διοργανώθηκε το καθιερωμένο Forum της Grecka Panorama σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Τουριστικών Επιχειρήσεων της Πολωνίας (PIT), το οποίο για πρώτη φορά φέτος είχε ένα σκέλος αφιερωμένο στο MICE και στις προοπτικές της Ελλάδας ως προορισμού συνεδρίων, εταιρικών συναντήσεων και incentives.

Το Forum χαιρέτισε ο πρέσβης της Ελλάδας στην Πολωνία Ευάγγελος Τσαούσης, ενώ πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις από την προϊσταμένη του Γραφείου ΕΟΤ Πολωνίας Ν. Νικολοπούλου, το Athens Convention & Visitors Bureau του Δήμου Αθηναίων, το Thessaloniki Convention & Visitors Bureau, τον Senior Key Account Manager Central & Eastern Europe & Baltics της AEGEAN κ. Geiser Detlev, τον Γενικό Έφορο του Συνδέσμου των Εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (HATTA) κ. Γιώργο Παλιούρα, τον Πρόεδρο της Ενωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας κ. Γιώργο Ζαφείρη, καθώς από υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων της πολωνικής τουριστικής αγοράς.

Παράλληλα με το Forum, διοργανώθηκαν τα δύο b2b events -για το MICE, που έγινε για πρώτη φορά και για τα ελληνικά προϊόντα και τις εξαγωγές που έγινε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά- με συναντήσεις μεταξύ εκπροσώπων πολωνικών εταιρειών και στελεχών ελληνικών επιχειρήσεων.

Το MICE Forum διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του ΕΟΤ, με μεγάλο χορηγό την Aegean Airlines, και την υποστήριξη των FedHATTA, Thessaloniki Conventions Bureau, του περιοδικού MICE Magazine της Πολωνίας, και Synedrio / The Congress + Event Magazine and Guide, Synedrio.gr, MICE.gr. Στα πλαίσια της εκδήλωσης των B2B συναντήσεων για τα ελληνικά προϊόντα παρουσιάστηκε το πρόγραμμα «OLIVE YOU, European Table Olives».