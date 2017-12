Οι πολυτελείς κατοικίες της Costa Navarino, η δέσμευση στην αειφόρο τουριστική ανάπτυξη, καθώς και οι υψηλού επιπέδου ξενοδοχειακές υποδομές, διακρίθηκαν πρόσφατα σε τρεις διεθνώς αναγνωρισμένους θεσμούς.

Οι ιδιωτικές κατοικίες προς πώληση Navarino Residences βραβεύθηκαν ως «Best International Residential Development» στα International Property Awards 2017, στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου στο Λονδίνο. Ένα διεθνές, ανεξάρτητο πάνελ 70 εκπροσώπων από τον κλάδο των ακινήτων, ανέδειξε τα καλύτερα έργα από όλο τον κόσμο.

Η αξιολόγηση βασίστηκε σε κριτήρια όπως ο σχεδιασμός, η ποιότητα, οι υπηρεσίες, η καινοτομία και η πρωτοτυπία, καθώς η δέσμευση στην αειφόρο ανάπτυξη. Τα Navarino Residences είχαν ήδη διακριθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ως «Best Residential Development Europe».

Οι ιδιωτικές κατοικίες βρίσκονται σε μία από τις ομορφότερες παραθαλάσσιες τοποθεσίες της Μεσογείου. Το μέγεθός τους κυμαίνεται από 300τ.μ. έως 1.000τ.μ., σε οικόπεδα 1.500τ.μ. έως 3.000τ.μ.

Απέχοντας λίγα μόλις μέτρα από την παραλία, ή μέσα σε ελαιώνες, εγγυώνται ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα, για πάντα. Οι ιδιοκτήτες απολαμβάνουν υπηρεσίες διαχείρισης υψηλού επιπέδου, σε συνδυασμό με άμεση πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις και υπηρεσίες του Navarino Dunes της Costa Navarino, όπως και στα γήπεδα γκολφ, καθιστώντας τα Navarino Residences μία ξεχωριστή εμπειρία.

Ο κ. Στέφανος Θεοδωρίδης, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΤΕΜΕΣ, δήλωσε κατά την παραλαβή του βραβείου: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτήν τη σημαντική διάκριση, που κατατάσσει τα Navarino Residences ανάμεσα στα καλύτερα projects του κλάδου. Το βραβείο ολοκληρώνει μια ιδιαίτερα πετυχημένη χρονιά για τις κατοικίες, με τις μισές της πρώτης φάσης του έργου να έχουν ήδη πωληθεί. Τα Navarino Residences αντιπροσωπεύουν πολλά περισσότερα από μια συλλογή κατοικιών – είναι ένας νέος τρόπος ζωής, τον οποίο αγκάλιασαν οι ιδιοκτήτες που αποφάσισαν να δημιουργήσουν εδώ ένα δεύτερο σπίτι για τις οικογένειές τους. Επέλεξαν τη φιλοσοφία και όσα προσφέρει η Costa Navarino, σε αυτό το μοναδικό μέρος».

Μια ακόμη βράβευση για το The Romanos, A Luxury Collection Resort συμβάλλει στην καθιέρωση της Costa Navarino ανάμεσα στους καλύτερους αειφόρους προορισμούς παγκοσμίως. Το The Romanos Resort βραβεύτηκε ως Green Hotel of the Year στα European Hospitality Awards 2017. Οι πρακτικές αειφόρου ανάπτυξης, ο σεβασμός στις τοπικές κοινωνίες και η δέσμευση στην προστασία του περιβάλλοντος, κέρδισαν το πάνελ των επαγγελματιών του κλάδου, που κάθε χρόνο αναδεικνύει τα καλύτερα ξενοδοχεία της Ευρώπης.

Πολλαπλές βραβεύσεις για τα ξενοδοχεία The Romanos, A Luxury Collection Resort και, The Westin Resort Costa Navarino, επιφύλασσε και η τελετή απονομής των World Luxury Hotel Awards 2017 στην Ελβετία.

Το The Romanos Resort αναδείχθηκε ως το καλύτερο Luxury Coastal Hotel διεθνώς αλλά και ως το κορυφαίο Luxury Business Hotel της Ελλάδας.

Παράλληλα, το The Westin Resort Costa Navarino ήρθε πρώτο σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην κατηγορία Luxury Spa Hotel, καθώς και πρώτο στη χώρα μας ως Luxury Wellness Hotel. Τα δύο ξενοδοχεία, με δωμάτια, σουίτες και βίλες εμπνευσμένες από τη Μεσσηνιακή αρχιτεκτονική, προσφέρουν μοναδική θέα στο Ιόνιο πέλαγος, στους ελαιώνες και στα γήπεδα γκολφ, σε συνδυασμό με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες για κάθε εποχή του χρόνου.