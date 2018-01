Εγκρίθηκε η απόφαση που ανοίγει το δρόμο για να ξεκινήσουν άμεσα τα έργα στον Αστέρα Βουλιαγμένης.

Παρουσία του υπουργού Επικρατείας, αρμόδιου για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, Αλέξανδρου Φλαμπουράρη, και με εισήγηση της γενικής γραμματέως Δημόσιας Περιουσίας Θεοπίστης Πέρκα, υπεγράφη σήμερα η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που αφορά στην έγκριση χωροθέτησης του επενδυτικού σχεδίου αξιοποίησης του ακινήτου «Αστέρας Βουλιαγμένης» στη Βουλιαγμένη Αττικής.

Η απόφαση συνυπογράφεται από τους υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Σταθάκη, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λυδία Κονιόρδου, Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά, καθώς και τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος και την υφυπουργό Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο υπουργός Επικρατείας "Η πράξη αυτή δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσουν άμεσα τα έργα, ώστε πολύ γρήγορα να επαναλειτουργήσει το συγκρότημα καλύπτοντας πολλές εκατοντάδες θέσεις εργασίας".

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι πρώτες εργασίες που αφορούν την ανακαίνιση της ξενοδοχειακής μονάδας έχουν ήδη ξεκινήσει καθώς από τον Σεπτέμβριο, η Four Seasons Hotels and Resorts και η Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης Α.Ξ.Ε., είχαν ανακοινώσει τα σχέδια τους για τη λειτουργία της πρώτης ξενοδοχειακής μονάδας Four Seasons στην Ελλάδα, στον Αστέρα Βουλιαγμένης.

Η μονάδα αναμένεται να είναι έτοιμη προς λειτουργία για τη θερινή σεζόν του 2018.