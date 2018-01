Το Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία συμπεριλαμβάνεται για ακόμη μια φορά στη διάσημη χρυσή λίστα για το 2018 της αμερικάνικης έκδοσης του περιοδικού Condé Nast Traveler με τα καλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου.

Πρόκειται για την ετήσια Gold List Our Favorite Hotels in the World των ταξιδιωτικών συντακτών του διεθνώς αναγνωρισμένου ταξιδιωτικού περιοδικού Condé Nast Traveler που φέτος περιλαμβάνει τα κορυφαία ξενοδοχεία από 54 χώρες και 6 ηπείρους του πλανήτη.

Το Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία ψηφίστηκε ως το μοναδικό καλύτερο Ξενοδοχείο στην Ελλάδα και παράλληλα ως ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία στον κόσμο.

Το γεγονός αυτό αποτελεί μια ιδιαίτερα τιμητική διάκριση για το ιστορικό ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία που συνεχίζει να αποτελεί ορόσημο για τη χώρα μας και να προσφέρει αυθεντική πολυτέλεια και αξέχαστες εμπειρίες στους επισκέπτες του.