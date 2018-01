Έρχεται στα μέσα του 2018 η λειτουργία του πρώτου Four Seasons στην Ελλάδα, που θα λειτουργήσει στον Αστέρα Βουλιαγμένης. Τα σχέδια του ομίλου πολυτελών ξενοδοχείων ανακοινώθηκαν στις αρχές της εβδομάδας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το αθηναϊκό Four Seasons θα περιλαμβάνει «συνολικά 303 δωμάτια, συμπεριλαμβανομένων και 61 bungalows, δύο εξωτερικές πισίνες και μία εσωτερική, δύο ιδιωτικές παραλίες κι επιπλέον πρόσβαση στο Astir Beach Club, οκτώ εστιατόρια, lounges και bars, κέντρο θαλασσοθεραπείας με 10 δωμάτια θεραπείας, ζώνη υδροθεραπείας, fitness club, ακαδημία τέννις, χώροι για παιδιά και χώροι εκδηλώσεων που μπορούν να φιλοξενήσουν από 12 έως 560 άτομα».

Η Four Seasons φιλοδοξεί «να αναβιώσει τη χρυσή εποχή του Αστέρα Βουλιαγμένης, δημιουργώντας μία νέα εμπειρία πολυτέλειας στη νέα εποχή», σύμφωνα με τον J. Allen Smith, πρόεδρο και διευθύνονα σύμβουλος της Four Seasons Hotels and Resorts.

Στις υπηρεσίες που θα παρέχει το Four Seasons θα περιλαμβάνονται ιδιωτικές ξεναγήσεις με αρχαιολόγο στο Μουσείο της Ακρόπολης, κρουαζιέρα από την Μαρίνα του Αστέρα στα πιο κοντινά νησιά, και πολλά άλλα.