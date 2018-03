Με διψήφιο αριθμό αύξησης κινούνται οι κρατήσεις για το 2018 σύμφωνα με όσα ανέφερε o Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, κ. Κωνσταντίνος Τσέγας μιλώντας στο TRAVEL LAW FORUM 2018 που έγινε την Παρασκευή στο N.J.V. Athens Plaza, από την Palladian, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και με την συνεργασία του University of Leiden και του Institute for Travel and Tourism in London.