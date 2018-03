Τη σημασία που έχει η Ελλάδα ως τουριστικός προορισμός για τον μεγαλύτερο tour operator στον κόσμο, την TUI υπογράμμισε ο κ. Frank Puettmann, Head of Public Policy, Corporate Office Berlin της TUI Group μιλώντας στο TRAVEL LAW FORUM 2018 που πραγματοποήθηκε στο N.J.V. Athens Plaza, από την Palladian, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και με την συνεργασία του University of Leiden και του Institute for Travel and Tourism in London. Παράλληλα δεν παρέλειψε να κάνει λόγο για τις τρεις παθογένειες που ταλανίζουν τον κλάδο στην Ελλάδα, την αστάθεια επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τις ελλείψεις την εκπαίδευση και την υστέρηση των δημόσιων υποδομών.