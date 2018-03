Την έναρξη των τριήμερων και τετραήμερων κρουαζιέρων της με το εντυπωσιακό κρουαζιερόπλοιο Majesty ανακοίνωσε η Celestyal Cruises.

Την Παρασκευή 30 Μαρτίου το Majesty σαλπάρει για πρώτη φορά φέτος, με αφετηρία το λιμάνι του Πειραιά, προσφέροντας στους 1.500 επιβάτες της μοναδικούς προορισμούς στο Αιγαίου, όπως η Μύκονος, η Πάτμος, η Σαντορίνη το Κουσάντασι (Αρχαία Έφεσος) ή Σάμος, τους οποίους έχει εντάξει η εταιρεία στο πρόγραμμα των προσεγγίσεων της.

Στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση της εμπειρίας των επιβατών της, η Celestyal Cruises, από το 2017, έχει ενσωματώσει σε όλα τα δρομολόγια της τον Celestyal τρόπο διακοπών, που προσφέρει ό,τι θα χρειαστεί ο επιβάτης στο ταξίδι του, σε μία τιμή, χωρίς επιπλέον κόστη.

«Ειδυλλιακό Αιγαίο»

Το 2018, η εταιρεία συνεχίζει να πρωτοπορεί, εντάσσοντας στο πρόγραμμα της την ανανεωμένη 7ήμερη κρουαζιέρα «Ειδυλλιακό Αιγαίο», όπου οι επιβάτες έχουν την ευκαιρία να μείνουν μια ολόκληρη μέρα στο νησί της Μήλου, αλλά και ένα ολόκληρο 24ωρο στην Μύκονο και στην Σαντορίνη.

Η υψηλή ποιότητα και οι βραβευμένες υπηρεσίες του Celestyal Τρόπου Διακοπών - Best for Embarkation, Best for Entertainment και Best for Shore Excursions - έχουν κερδίσει όχι μόνο όσους έχουν ταξιδέψει μαζί της αλλά και τους ειδικούς του χώρου.

Για το λόγο αυτό, η Celestyal Cruises έχει αποσπάσει πληθώρα σημαντικών διακρίσεων στον κλάδο της κρουαζιέρας, με τα βραβεία Best Value & Best Service από την παγκόσμια ταξιδιωτική πλατφόρμα Cruise Critic, να ξεχωρίζουν.