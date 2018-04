Ανάμεσα στου πιο «καυτούς» προορισμούς για να επισκεφτεί κανείς φέτος το καλοκαίρι συγκαταλέγεται η Ελλάδα, σύμφωνα με το περιοδικό «Forbes».

Σε άρθρο του με τίτλο «10 Places You Need To Visit In Greece This Summer» αναφέρει ως πρώτους ιδανικούς προορισμούς την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και ακολουθούν τα νησιά του Αιγαίου, τα οποία εκθειάζει με ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια και πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

Την ίδια στιγμή η Μήλος, η Πάρος, η Κρήτη, η Κάρπαθος και η Κέρκυρα είναι κατά σειρά οι επόμενοι προτεινόμενοι από το «Forbes» νησιωτικοί προορισμοί για διακοπές τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο.