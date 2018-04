Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 14-17 Απριλίου, έπειτα από επίμονες προσπάθειες διεκδίκησής του στην Ελλάδα από την Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων & Τουρισμού, FedHATTA, και εκτιμάται ότι ανοίγει τις προοπτικές για «απογείωση» των Αμερικανών τουριστών στη χώρα μας τα επόμενα χρόνια.

Το συνέδριο, με συμμετοχές από 500 διεθνείς συνέδρους και άνω των 350 Αμερικανών τουριστικών πρακτόρων, θα αποτελέσει μια ιστορική ευκαιρία για πιο εντατικές συνεργασίες μεταξύ των επαγγελματιών Ελλάδας και ΗΠΑ, ώστε να προκύψουν αμοιβαία οφέλη από την περαιτέρω προώθηση της χώρας μας ως τουριστικού προορισμού.

Οι κύριες εργασίες του συνεδρίου ASTA ADE 2018 θα διεξαχθούν τη Δευτέρα στο ξενοδοχείο Hilton και οι 4 ημέρες της διοργάνωσης θα πλαισιωθούν από συναντήσεις b2b μεταξύ ελληνικών και αμερικανικών τουριστικών γραφείων και από πλούσιο πρόγραμμα fam trip και εκδηλώσεων που θα μυήσουν τους αμερικανούς τουριστικούς πράκτορες στον πολιτισμό, τη γαστρονομία και την αυθεντική φιλοξενία που προσφέρει η χώρα μας. Είναι χαρακτηριστικό, ότι οι αμερικανοί πράκτορες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε συνολικά 65 επισκέψεις, εκδρομές και κρουαζιέρες σε όλη την Ελλάδα.

Η επίσημη Τελετή Έναρξης θα πραγματοποιηθεί , στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού. Την τελετή θα ανοίξει με ομιλία της η Υπουργός Τουρισμού, κ. Έλενα Κουντουρά και η εκδήλωση θα πλαισιωθεί από μουσικές ερμηνείες της σοπράνο Αναστασίας Ζαννή συνοδεία της Μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού, παρουσία όλων των συνέδρων, φορέων, προσωπικοτήτων από τον χώρο του ελληνικού τουρισμού καθώς και μελών της Ομοσπονδίας.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, τους Αμερικανούς τουριστικούς πράκτορες θα υποδέχεται η Φιλαρμονική Μπάντα του Δήμου Αθηναίων στο επίσημο δείπνο που θα τους παρατεθεί στο Ζάππειο Μέγαρο με γεύσεις αντιπροσωπευτικές της παραδοσιακής ελληνικής γαστρονομίας που θα επιμεληθεί η Λέσχη Αρχιμαγείρων Αττικής «Ακρόπολις» και θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα ελληνικά κρασιά με τη συνεργασία της εξειδικευμένης εταιρίας συμβούλων οινοτουρισμού, Grapefool, και την υποστήριξη της Wines of Greece.

Παράλληλα, θα λειτουργεί εκθεσιακός χώρος όπου οι σύνεδροι θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τους ελληνικούς προορισμούς, τις ομορφιές της χώρας μας και τον ξεχωριστό χαρακτήρα τους στα περίπτερα των ΕΟΤ , Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφέρεια Κρήτης, Grecotel Hotels & Resorts, ΑΜΚΕ Branding Heritage, Tripping View, The Glam in the City, Moptil (Mobile Optilcal Illusions , Fortissimo, Celestyal Cruises, Grapefool, Skinos Mastiha Spirit και την παρουσία του καλλιτέχνη Θανάση Λάλα.