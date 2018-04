Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στη 3η Διαπεριφερειακή Συνάντηση των Εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg EU "BRANDTOUR" Building Regional Actions for New Developments in Tourism – Οικοδομώντας Περιφερειακές Δράσεις για νέα ανάπτυξη του Τουρισμού, στην Ρίγα της Λετονίας.