Ο κ. Γεώργιος Βλαχόπουλος αναλαμβάνει τη θέση του Γενικού Διευθυντή του ξενοδοχείου Grace Santorini, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του ομίλου.

Διαθέτοντας πολυετή εμπειρία, ο κ. Βλαχόπουλος έχει στο παρελθόν συνεργαστεί επιτυχημένα με το ξενοδοχείο Radisson Blue Park στην Αθήνα και το Aqua Blu Boutique Hotel & Spa στην Κω, ενώ έχει πρωταγωνιστήσει, από αντίστοιχα σημαντικές ηγετικές θέσεις, σε ξενοδοχειακές μονάδες της Ευρώπης και της Νοτιοανατολικής Ασίας. Η διαχρονική του πορεία είναι ενδεικτική της συνεισφοράς του στην επίτευξη υψηλών στόχων αλλά και τη διεθνή αναγνώριση των καταλυμάτων που έχει κατά καιρούς εκπροσωπήσει.

Ο κ. Βλαχόπουλος είναι κάτοχος HND in Hotel Business Administration από το IHTTI School of Hotel Management στην Ελβετία, αλλά και MA in International Hospitality Management από το Πανεπιστήμιο του Birmingham, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ έχει ολοκληρώσει το General Managers Program του Πανεπιστημίου Cornell στις ΗΠΑ.

Η συνεργασία του κ. Βλαχόπουλου με το Grace Santorini ξεκίνησε στις 11 Απριλίου.

Το ξενοδοχείο υποδέχεται τους επισκέπτες του φέτος από τις 15 Απριλίου.