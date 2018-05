Η Σαγκάη αποτελεί τον μεγαλύτερο τουριστικό προορισμό της Κίνας και μεγάλο επενδυτικό κέντρο του ελληνικού εφοπλιστικού κεφαλαίου. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην αναγκαιότητα δρομολόγησης απευθείας αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ Σαγκάης-Αθήνας και δεσμεύτηκαν να στηρίξουν το εγχείρημα στο πλαίσιο και της πρωτοβουλίας «Ο Δυτικός Δρόμος του Μεταξιού – One Belt, One Road” του Παγκοσμίου Οργανισμού Τουρισμού και με αφορμή το Ευρωπαϊκό Έτος ΕΕ-Κίνας.

More in this category: