Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πανγαία, κ. Αριστοτέλης Καρυτινός, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την απόκτηση ενός ποιοτικού ξενοδοχείου πόλης όπως το Lazart Hotel καθώς και για τη συνεργασία μας με την Zeus International. Η εν λόγω επένδυση εντάσσεται απόλυτα στην επενδυτική στρατηγική μας ως προς την ανάπτυξη μας στον χώρο του hospitality και έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης επένδυσής μας στην Πάτρα όπου σύντομα θα λειτουργήσει το πρώτο Moxy by Marriott στη Μεσόγειο».

