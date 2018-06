Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, τα έργα ανακαίνισης του Four Seasons Astir Palace Hotel Athens θα ολοκληρωθούν μέσα στους επόμενους μήνες, ενώ θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία τον Μάρτιο του 2019.

