Στο πλαίσιο αυτό το Domes Miramare παραμένει και μετά την ανακαίνισή του, πιστό στο χαρακτηριστικό μοντερνιστικό στυλ του Σφαέλλου. Το θέρετρο, που απευθύνεται μόνο σε ενήλικες ( adults - only ) , διαθέτει 113 κομψά δωμάτια, σουίτες και βίλες, που έχουν αναδιαμορφωθεί από την Kristina Zanic Design Consultants, ώστε να αντικατοπτρίζουν τον πλούτο και το χρώμα του περιβάλλοντος τοπίου. Οι κοινόχρηστοι χώροι κοσμούνται με ιδιαίτερες καλλιτεχνικές δημιουργίες επηρεασμένες από τη μεγάλη ιστορική κληρονομιά (ενετική, γαλλική, βρετανική κτλ.) του νησιού, με τις τοπικές επιδράσεις να είναι εμφανείς παντού.

«Το ξενοδοχείο Miramare έχει μια μακρά ιστορία φιλοξενίας και παροχής υπηρεσιών υψηλής στάθμης και πλέον καταλαμβάνει ξανά τη θέση που του αξίζει, ανάμεσα στα πιο καινούρια και πολυτελή θέρετρα της Μεσογείου», δήλωσε ο Anthony Ingham, Global Brand Leader, The LuxuryCollection. «Με αυτή την εντυπωσιακή μεταμόρφωση, αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ, αυτό το πολύ ιδιαίτερο θέρετρο θα κυριαρχήσει, ως ο απόλυτος προορισμός πολυτελείας για πολλές δεκαετίες».

Περνώντας σε μια νέα φάση, πλέον, το Domes Miramare ανανεώνεται αποκτώντας σύγχρονες υποδομές, μοντέρνες σουίτες και πολυτελείς βίλες. Θα αρχίσει να λειτουργεί υπό την ομπρέλα του brand Domes Resorts από τις 14 Ιουλίου 2018 και θα υπαχθεί στο brand The Luxury Collection από την 1η Αυγούστου 2018.

