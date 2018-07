Το Ξενοδοχείο Divani Caravel, μέλος των Leading Hotels of the World, αποτελεί ένα από τα πολυτελέστερα ξενοδοχεία στην καρδιά της Αθήνας. Μόλις λίγα λεπτά από τα πιο σημαντικά πολιτιστικά μνημεία της πόλης, το ξενοδοχείο διαθέτει 471 δωμάτια, συμπεριλαμβάνοντας 87 executive δωμάτια καθώς και 44 σουίτες, προσφέροντας ένα μοναδικό συνδυασμό κλασικής κομψότητας και σύγχρονων ανέσεων.

Σήμερα, 60 χρόνια μετά, ο Όμιλος Ξενοδοχείων Διβάνη θεωρείται ένας από τους ισχυρότερους στον κλάδο της φιλοξενίας, με το κορυφαίο επίπεδο των ξενοδοχείων του να πληροί τα υψηλότερα κριτήρια παγκοσμίως, γεγονός που την προηγούμενη δεκαετία οδήγησε στην ένταξη των Divani Apollon Palace & Thalasso και Divani Caravel στα Leading Hotels of The World, την διεθνή αλυσίδα με τα πιο αυστηρά πρότυπα ποιότητας.

