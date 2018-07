Μην ξεχνάμε πως αυτή τη στιγμή, που οι τοπικές οικονομίες καταρρέουν, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια είναι αυτά που με τη λειτουργία τους ενισχύουν την τοπική αγορά, αποτελώντας τη μόνη κινητήρια δύναμη στη διάχυση των εσόδων στις τοπικές κοινωνίες. Σε αντίθεση, βεβαίως, με τα 5άστερα all inclusive ξενοδοχεία, που συγκρατούν τους πελάτες τους «εντός των πυλών» τους.

