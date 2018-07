Η «Χερσόνησος» του Grand Resort Lagonissi , μέλος των The Leading Hotels of the World, αναδείχθηκε για πρώτη φορά το «Κορυφαίο Ευρωπαϊκό Ξενοδοχείο-Νησί Πολυτελείας «Europe ‘s Leading Luxury Island Resort 2018», μετά από ψηφοφορία των επαγγελματιών Τουρισμού και κοινού, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των 25ων ετήσιων World Travel Awards™, ενώ βραβεύτηκε για τρίτη φορά εφέτος ως το «Κορυφαίο Ευρωπαϊκό Ξενοδοχείο Πολυτελείας για Γαμήλιες Εκδηλώσεις 2018», Europe's Leading Luxury Wedding Resort 2018.