Την 25η Γαλάζια Σημαία της κατέκτησε φέτος η παραλία του ξενοδοχείου Minos Beach art hotel της bluegr Hotels & Resorts στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη φιλοσοφία του ομίλου για σεβασμό στο περιβάλλον και βιώσιμη πολιτική.

Το ξενοδοχείο-μέλος της αλυσίδας The Small Luxury Hotels of the World και η bluegr Hotels & Resorts τηρούν και εφαρμόζουν πιστά τα αυστηρά κριτήρια του προγράμματος. Η καθαρότητα των υδάτων αλλά και της ακτής, η οργάνωση της παραλίας, η ασφάλεια των επισκεπτών που την επιλέγουν, όπως και η προστασία της φύσης και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μέσα από την ενημέρωση εργαζομένων και επισκεπτών αλλά και με την πραγματοποίηση σχετικών δράσεων συνθέτουν τους τέσσερις βασικούς άξονες κριτηρίων για τη συμμετοχή και διάκριση στον θεσμό της Γαλάζιας Σημαίας που αποτελεί το σημαντικότερο οικολογικό σύμβολο ποιότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Εκτός από την παραλία του Minos Beach art hotel, με Γαλάζια Σημαία βραβεύτηκαν και τα υπόλοιπα ξενοδοχεία του ομίλου που πλαισιώνουν τον Κόλπο Μιραμπέλλου, τα Minos Palace hotel & suites και Candia Park village, τα οποία διατηρούν τη συγκεκριμένη διάκριση περισσότερο από μια δεκαετία. Οι εν λόγω βραβεύσεις έρχονται ως επιστέγασμα του συνόλου των οικολογικών δράσεων που η bluegr Hotels & Resorts πραγματοποιεί με στόχο την ανάδειξη και προστασία του φυσικού πλούτου της Κρήτης.

Η Ελλάδα φέτος κατέλαβε τη δεύτερη θέση ανάμεσα στις 47 χώρες που περιελάμβανε ο κατάλογος με τις Γαλάζιες Σημαίες για το 2018, με τις 113 από τις 519 ελληνικές Γαλάζιες Σημαίες να βρίσκονται στην Κρήτη.