Μια τελευταία «ψαριά» πεντάστερων φέρνει σημαντικές αφίξεις. Στην κορυφή είναι το το Domes Miramare, a Luxury Collection Resort, που ξεκίνησε υπό την ομπρέλα του brand Domes Resorts να λειτουργεί από την Παρασκευή, Το ξενοδοχείο χτίστηκε αρχικά για την οικογένεια Ωνάση στα τέλη της δεκαετίας 1960, σχεδιασμένο με βάση τις γραμμές του μοντερνιστικού κινήματος, από τον αναγνωρισμένο αρχιτέκτονα Χαράλαμπο Σφαέλλο. Περνώντας σε μια νέα φάση, πλέον, το Domes Miramare ανανεώθηκε πλήρως και από την 1η Αυγούστου θα έχει και το brand The Luxury Collection της Marriott.

