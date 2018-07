Η Celebrity Cruises θα μεταμορφώσει τη βιομηχανία κρουαζιέρας με την αποκάλυψη του project που ονομάζεται THE CELEBRITY REVOLUTION, μια επένδυση που ξεπερνάει τα $500 εκατ. σε συνδυασμό με τη συνεργασία 500 πρωτοπόρων αρχιτεκτόνων, σχεδιαστών και μηχανικών που στόχο έχουν να φέρουν στο ολοκαίνουριο πλοίο της εταιρίας, το Celebrity Edge, όλα τα βραβευμένα στοιχεία της εταιρίας.

«Προωθήσαμε το THE CELEBRITY REVOLUTION για να κάνουμε ένα πράγμα – να αλλάξουμε τον τρόπο που οι επιβάτες μας βλέπουνε τον κόσμο. Ξεκινήσαμε με την παρουσίαση του επαναστατικού Celebrity Edge και συνεχίσαμε με το απαράμιλλο Celebrity Flora», είπε η Lisa Lutoff-Perlo, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Celebrity Cruises. «Η αφοσίωσή μας στη βελτίωση της εμπειρίας των επιβατών μας δε γνωρίζει όρια. Οδηγούμε τον πολυβραβευμένο μας στόλο στην αιχμή της τεχνολογίας και δίνουμε στους επιβάτες μας τις διακοπές που πραγματικά αξίζουν».

Η ζωή στις σουίτες γίνεται ακόμα καλύτερη

Μεταμορφώνοντας τα πολυβραβευμένα της πλοία, η Celebrity Cruises έχει τη δυνατότητα να φέρει τη μοναδική εμπειρία που προσφέρουν οι σουίτες της στα Celebrity Millennium, Celebrity Constellation, Celebrity Infinity & Celebrity Summit και να οδηγήσει την πολυτέλεια σε νέα ύψη με τη βοήθεια της οραματίστριας σχεδιάστριας , Kelly Hoppen. Οι νέες προσθήκες σουιτών Reflection Suites & Signature Suites (οι οποίες σήμερα βρίσκονται μόνο στο Celebrity Reflection) στα πλοία Celebrity Solstice, Celebrity Eclipse, Celebrity Equinox & Celebrity Silhouette θα μπολιαστούν με την ιδιαίτερη fusion αισθητική της Kelly Hoppen, που συνδυάζει κομψά Ανατολή και Δύση με καθαρές γραμμές, ουδέτερους τόνους και μια ζεστή αίσθηση πολυτέλειας.

«Ήταν μια νέα και συναρπαστική πρόκληση να αναδημιουργήσεις κάτι καλόγουστο και πολυτελές αλλά και τελείως διαφορετικό από τις δυνατότητες διαμονής που έχω σχεδιάσει για το Celebrity Edge», είπε η Hoppen. «Ήθελα να ενσταλάξω το συναίσθημα της ατέρμονης χλιδής που καλοσωρίζει τους επισκέπτες στο δικό τους παράδεισο. Το υπνοδωμάτιό σου είναι εκεί που κοιμάσαι και εκεί που ξυπνάς, δύο από τις πιο σημαντικές στιγμές της ημέρας, ειδικά όταν είσαι διακοπές. Ήταν ζωτικό να δημιουργήσουμε χώρο, αρμονία και πολυτέλεια σε ένα «σπίτι», μακριά από το σπίτι και νομίζω ότι πετύχαμε την τέλεια ισορροπία».

Με το Celebrity Edge, η εταιρία εισάγει ένα αποκλειστικό και νέο ησυχαστήριο για όλους τους επιβάτες των σουιτών που ονομάζεται The Retreat. Και τώρα, η Celebrity φέρνει τις πιο πολυτελείς εμπειρίες σε όλο το στόλο της. Κάθε πλοίο θα διαθέτει το The Retreat Sundeck και το The Retreat Lounge, και τα δύο σχεδιασμένα από την Kelly Hoppen. Στο The Retreat Sundeck σχεδίασε έναν κομψό ανοιχτό χώρο με την αίσθηση πολυτελούς resort όπου οι επιβάτες μπορούν να απολαύσουν βελούδινες ξαπλώστρες, εξαιρετικά κοκτέηλ και μοναδικές γευστικές εμπειρίες. Στο The Retreat Lounge (που πριν ονομαζόταν Michael’s Club) η Hoppen έχει σχεδιάσει μια φιλική, ζεστή και σοφιστικέ ατμόσφαιρα.

Επαναστατική διαμονή

Η Celebrity συνεργάστηκε με τη διεθνούς φήμης εταιρία για εσωτερικό σχεδιασμό Hirsch Bedner Associates (HBA) για να μεταμορφώσουν τις καμπίνες του Celebrity Millennium, του Celebrity Constellation, του Celebrity Infinity και του Celebrity Summit, καθώς και πολλές καμπίνες και σουίτες του Celebrity Solstice, του Celebrity Eclipse, του Celebrity Equinox, του Celebrity Silhouette και του Celebrity Reflection σε μια κατεύθυνση μοντέρνας πολυτέλειας.

«Κάθε λεπτομέρεια των καμπινών έχει αναβαθμιστεί, κάθε άνεση έχει ραφιναριστεί», είπε ο Brian Abel, Αντιπρόεδρος (Hotel Operations) της Celebrity Cruises. «Στο τέλος του project THE CELEBRITY REVOLUTION, ολόκληρος ο στόλος θα έχει την ίδια ποιότητα, αισθητική και συνέπεια στη μοντέρνα πολυτέλεια» συμπλήρωσε.

Όλες οι καμπίνες θα χαρακτηρίζονται από έναν κομψό και ανανεωμένο σχεδιασμό, ανταγωνιζόμενες τα καλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου. Παράλληλα, θα πλαισιώνονται από το κλασικά στοιχεία της Celebrity (eXhale) που αφορούν τις καμπίνες όπως κασμιρένια στρώματα, RFID κλειδαριές, πολύ γρήγορες δυνατότητες internet (Χcelerate) και Bluetooth.

Επαναστατικές γεύσεις

H Celebrity πάντα ψάχνει νέους τρόπους να εξερευνήσει τον κόσμο, όχι μόνο μέσα από τα ταξίδια αλλά και μέσα από τις γαστρονομικές εμπειρίες που προσφέρει.

Το αγαπημένο εστιατόριο των επιβατών, Qsine, θα προστεθεί σε όλο το στόλο και θα ανανεωθεί ολοκληρωτικά. Το Oceanview Café θα ξανασχεδιαστεί με έναν ανοιχτό χώρο που θα θυμίζει αγορά προσφέροντας στους επιβάτες μοναδικές γεύσεις από όλο τον κόσμο. Τέλος, τα κύρια εστιατόρια θα ανακαινιστούν και αυτά με νέα υφάσματα.

Κάθε λεπτομέρεια φτάνει στα άκρα της καινοτομίας

Ακόμα περισσότερες καινοτομίες βρίσκονται στον ορίζοντα με το THE CELEBRITY REVOLUTION όπως:

Επέκταση της νέας SEA Thermal Suite – που πρώτα παρουσιάστηκε στο Celebrity Edge – για να προσφέρει μια ασύγκριτη ποικιλία θεραπευτικών εμπειριών σπα εν πλω

Νέες αποκλειστικές εμπειρίες αγορών που περιλαμβάνουν δημοφιλείς μάρκες όπως Shinola, John Hardy, Hublot καθώς και digital photo galleries για να απαθανατίσετε για πάντα τις στιγμές των διακοπών σας

Ανανεωμένα μπαρ και σαλόνια, όπως το Passport Bar και μια επέκταση του διάσημου Gastrobar όπου σερβίρονται πάνω από 40 μπύρες craft, κοκτέηλ και γκουρμέ γεύσεις.

Αναβαθμισμένοι δημόσιοι χώροι σε κάθε πλοίο όπως το Hideaway, Team Earth, The Library και πολλά ακόμη.

Η πρώτη επαναστατική ανανέωση θα λάβει χώρα το 2019 με το εμβληματικό Celebrity Millennium και θα συνεχίσει σε όλο το στόλο μέχρι το 2023.